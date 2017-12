Minister Kažimír nie je podľa SaS vhodným kandidátom na post predsedu Euroskupiny

BRATISLAVA 4. decembra (WebNoviny.sk) - Minister financií Peter Kažimír nie je podľa strany Sloboda a solidarita (SaS) vhodným kandidátom na post predsedu Euroskupiny.

Zosobňuje všetky neduhy

Podľa tímlídra strany pre verejné financie Eugena Jurzycu totiž zosobňuje všetky neduhy, ktorými trpí eurozóna a jej členské štáty.





"Má benevolentný vzťah k vlastným záväzkom, čo sa prejavilo neustálym odkladaním dosiahnutia vyrovnaného štátneho rozpočtu. Má sklony jednorazovými opatreniami znižovať výšku verejného dlhu, a tým sa vyhýbať potrebným systémovým zmenám," tvrdí Jurzyca.

Upozornil aj na snahy ministra Petra Kažimíra uvoľniť ústavnú dlhovú brzdu, čo podľa Jurzycu naznačuje, že ministrovi nie sú cudzie ani techniky kreatívneho účtovníctva. "Prechod na vykazovanie čistého verejného dlhu by totiž umožnil vláde voľnejšie narábať s číslami pri oceňovaní štátnych aktív," tvrdí poslanec za SaS.

Morálne zlyhanie

Predstavitelia SaS pri šéfovi rezortu financií hovoria aj o morálnom zlyhaní, pretože drží vo funkcii prezidenta finančnej správy Františka Imreczeho napriek podozreniam, že sa jeho podriadení zapojili do politického boja vynášaním dôverných informácií o daňovníkoch.

"Strana SaS by privítala, keby členovia Euroskupiny naše argumenty vzali do úvahy a ministrovi Kažimírovi dôveru nedali. Občania na Slovensku by nemali dostať signál, že v Európskej únii sú politici ako Peter Kažimír vítaní a oceňovaní," uvádza sa vo vyhlásení strany.

O novom predsedovi Euroskupiny by mali ministri financií eurozóny rozhodovať v pondelok 4. decembra.

