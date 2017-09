Minister Kaliňák sľubuje lepšie podmienky na cudzineckej polícii

„Pripravili sme nové priestory, ktoré budú mať väčšiu kapacitu a v ktorých bude väčších počet policajtov, a to o 50 miest,“ povedal Kaliňák a dodal, že dnes policajti musia vybaviť o 40 percent viac žiadostí ako pred rokom, čo sa pri súčasnom počte policajtov na cudzineckej polícii nedá zvládnuť. Nové priestory by podľa neho mali otvoriť do konca roka.