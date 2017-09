Minister Ján Richter bude v parlamente druhýkrát čeliť odvolávaniu

BRATISLAVA 7. septembra (WebNoviny.sk) - Poslanci parlamentu sa vo štvrtok pokúsia o vyslovenie nedôvery ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Jánovi Richterovi (Smer-SD).

Odvolávanie Richtera pre kauzu Čistý deň iniciovali už po druhýkrát opozičné strany Sloboda a Solidarita (SaS), hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a Sme rodina.





Ako zdôraznila predsedníčka poslaneckého klubu za SaS Natália Blahová, poslanci sú presvedčení, že Richter je nekompetentný minister, ktorý permanentne a systematicky poškodzoval najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva a ak zostane vo funkcii, ohrozenie bude pretrvávať.

V súvislosti s tým, že sa k práci ministra Richtera začala kriticky vyjadrovať aj koaličná strana SNS, Blahová uviedla, že nevyvolávali so SNS o tejto téme žiadne bilaterálne rokovania. Zdôraznila, že ide o princíp, ak SNS a Danko rovnako chápu túto situáciu, môžu pomôcť aj ich hlasmi odvolať Richtera.

Fico a Smer-SD stoja za ministrom

Poslankyňa za OĽaNO Anna Verešová po vyzbieraní podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze k odvolávaniu zdôraznila, že minister Richter zlyhal v najdôležitejšej úlohe, akú mal, a to v ochrane detí. Ak niekto nevidí dôvod na jeho odvolanie, je podľa Verešovej cynik. Ak by mal Richter podľa nej čo i len štipku charakteru, tak by odstúpil sám.





Aj líder Sme rodina Boris Kollár tvrdil, že dôvody na odvolanie Richtera trvajú už rok. Pýtal sa, prečo to však SNS rok neprekážalo. „Mali z toho výhody a dnes zrazu je problém, lebo premiér so SNS vytrel podlahu. Sú to šmejdi v politike, ktorým nezáleží na ľuďoch," vyhlásil Kollár.

Ján Richter má podľa stanoviska strany Smer-SD plnú podporu predsedu strany Roberta Fica, vedenia a ostatných štruktúr strany Smer-SD. „Dosahuje historické výsledky pri riadení ministerstva práce a preto je principiálnym záujmom strany jeho pokračovanie vo výkone funkcie ministra práce," zdôraznili vo vyhlásení.

Hrnko na výbore Richtera nepodržal

Podpredsedníčka koaličnej SNS Eva Smolíková sa vyjadrila, že minister práce Ján Richter nedosahuje podľa Slovenskej národnej strany kvality ministra, ktorý by mal „položiť” túto vládu. „SNS nečakala, že práve tento minister stojí strane Smer-SD aj za pád vlády a za rozpad súčasnej koalície," uviedla Smolíková.





Národniari sú presvedčení, že premiér Robert Fico by mal prijať zodpovednosť aj za tohto člena vlády, podobne, ako to bolo pri ministrovi školstva. Dostatočným dôvodom na jeho odchod z funkcie ministra by mala byť jeho liknavosť pri riešení kauzy Čistý deň.





Podpredseda Slovenskej národnej strany (SNS) Anton Hrnko pri hlasovaní o vyslovení nedôvery na brannobezpečnostnom výbore, ktorý sa ministrom zaoberal v utorok 5. septembra, Richtera nepodržal. Hrnko nehlasoval ani za zotrvanie Richtera vo funkcii, ani za jeho odvolanie.

Ako povedal pre agentúru SITA, nehlasoval, lebo SNS nemá k návrhu na odvolanie Richtera oficiálne stanovisko. Upozornil však, že pri hlasovaní vznikla nová čudná koalícia, pretože za vyslovenie nedôvery hlasovali spoločne poslanci všetkých opozičných strán, teda SaS, OĽANO, Sme rodina spolu s poslancom Ľudovej strany Naše Slovensko.

Z Čistého dňa politická kauza

Ako povedala predsedníčka poslaneckého klubu SaS Natália Blahová, Richter urobil z prípadu resocializačného zariadenia Čistý deň politickú kauzu.

Blahová pripomenula, že minister odmietol rešpektovať odporúčanie Akreditačnej komisie zrušiť stredisku v Galante akreditáciu. „Jeho rozhodnutie nemalo oporu v ústave, ani v zákonoch. Stal sa politicky i osobne zodpovedný za týranie a sexuálne ohrozovanie detí,“ uviedla s tým, že kauza sa však odňatím akreditácie nekončí.

„Na čele rezortu je človek, ktorý odkazuje, že ohrozené budú všetky deti, ktoré sa dostanú do kontaktu so sociálnymi orgánmi štátu,“ konštatovala. Blahová verí, že v koalícii sa nájdu slušní ľudia. "Veríme, že druhý pokus o odvolanie nemusí byť márny,“ vyhlásila.

