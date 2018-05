Minister Gajdoš podal trestné oznámenie na poslanca Krajniaka

BRATISLAVA 11. mája (WebNoviny.sk) - Opozičný poslanec Milan Krajniak (Sme rodina) bude v prípade, že sa neospravedlní rezortu obrany, čeliť trestnému oznámeniu, ktoré podal v piatok minister Peter Gajdoš (nom. SNS). Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková.

"Minister obrany Peter Gajdoš dnes podal na políciu trestné oznámenie na poslanca Milana Krajniaka pre jeho vyjadrenia pre fínsku televíziu, kde bez akýchkoľvek dôkazov hovoril o províziách v súvislosti s obstaraním vozidiel 8x8. Napriek výzve ministra obrany sa do dnešného dňa neospravedlnil a ani nepredložil jediný dôkaz, ktorý by potvrdil jeho tvrdenia. Práve naopak, opozičný poslanec na svojich nepravdivých výrokoch trval a zopakoval ich aj vo svojich vyjadreniach pre slovenské médiá a v politicky osočujúcom blogu so zámerom poškodiť rezortu obrany a Slovenskej národnej strane (SNS)," uvádza sa v oficiálnom stanovisku ministerstva.

Materiál musí odobriť vláda

Podľa ministerstva obrany je celý nákup, respektíve obstaranie transportérov transparentné a zatiaľ nič nie je definitívne rozhodnuté. Materiál o spoločnom vývoji s fínskou zbrojovkou najskôr musí odobriť vláda SR.



"Ministerstvo obrany dôrazne prehlasuje, že spoločnosť Patria nebola vopred vybratou spoločnosťou a doteraz nedošlo k žiadnej obchodnej transakcii. Celý postup je od začiatku transparentný, ale nemôžeme strpieť kriminalizáciu tak závažných vecí. Minister obrany nebude hodnotiť politcký cieľ opozičného poslanca, ale opakovane pripomíname, že ak má ktokoľvek informácie o akomkoľvek trestnom čine, je povinný informovať orgány činné v trestnom konaní. Je však na zamyslenie, ak poslanec - verejný činiteľ bez akéhokoľvek dôkazu poskytne rozhovor zahraničnej televízii, kde uvedie skutočnosti, ktoré nemá ničím podložené s jediným cieľom, ktorým je získanie politických preferencií a bodov, bez ohľadu na to, že poškodí aj Slovensku," konštatuje stanovisko rezortu obrany.

Reportáž o nákupe tranposrtérov

Fínska verejnoprávna televízia YLE odvysielala reportáž o nákupe transportérov Patria, ktoré chcú objednať nominanti SNS za takmer 400 miliónov eur. Novinár v televízii uviedol, že nákup transportérov Patria sa stal na Slovensku kauzou.

V reportáži sa objavil práve poslanec zo Sme rodina Milan Krajniak a povedal, že má informácie o tom, že na transportéroch majú zarobiť podnikatelia blízki SNS. Informáciu priniesol v utorok portál Denníka N.

Prototyp bojového vozidla 8x8 má byť výsledkom spoločného slovensko-fínskeho vývoja. Krajniak tiež uviedol, že ak rezort obrany zverejní kompletný materiál aj s cenami jednotlivých komponentov, ktoré budú zodpovedať cenám na súčasnom trhu, tak nemá problém sa verejne ospravedlniť.

Ak tak Krajniak urobí, rezort obrany je pripravený na mimosúdnu dohodu.

Pozrite si náš nový Magazín !

Pravda o sušičoch rúk. Tieto prístroje rozhodne nie sú hygienické!

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.