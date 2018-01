Minister Gajdoš poďakoval vojakom za ich nasadenie aj počas sviatkov

BRATISLAVA 1. januára (WebNoviny.sk) - Minister obrany SR Peter Gajdoš a generálny tajomník Služobného úradu Ministerstva obrany SR Ján Hoľko sa dnes prostredníctvom videohovorov spojili s profesionálnymi vojakmi, ktorí aj na prelome rokov plnili úlohy v zahraničných operáciách a misiách. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková, zaželali im úspešný nový rok 2018 a poďakovali za prácu, ktorú urobili v predošlom, v prospech Ozbrojených síl SR a celej Slovenskej republiky.

“Ďakujem za vaše nasadenie a prácu aj počas sviatkov. Viem, že by ste určite boli radšej so svojimi blízkymi, no ubezpečujem vás, že si váš príspevok k bezpečnosti vážime. V novom roku vám želám všetko dobré, aby ste všetky profesionálne úlohy úspešne zvládli a po ich splnení sa vrátili bezpečne domov,” povedal šéf rezortu obrany.





Generálny tajomník Ján Hoľko pozdravil vojakov aj v mene predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a Slovenskej národnej strany Andreja Danka. “Chcem vám poďakovať za to, že už 25 rokov slúžite pod vlajkou Slovenskej republiky a plníte úlohy v prospech našej krajiny,” povedal.

V zahraničných operáciách a misiách pôsobí v súčasnosti 257 slovenských profesionálnych vojakov. Celkovo sa v nich vystriedalo už viac ako 18.000 vojakov zo Slovenska.

