Minister Gajdoš obvinil Krajniaka z klamstva, vysmial aj jeho výrokovú logiku

BRATISLAVA 9. mája (WebNoviny.sk) - Opozičný poslanec Milan Krajniak (Sme rodina) klame a zavádza. Ak má informácie o korupčnom správaní sa pri obstarávaní obrnených transportérov typu 8x8, mal by podľa stredajšej reakcie ministra obrany Petra Gajdoša (nom. SNS) ihneď konať a upovedomiť orgány činné v trestnom konaní. V opačnom prípade sa sám dopúšťa trestného činu.

Výber je ešte v procese

Gajdoš reagoval na Krajniakove obvinenia o tom, že obstaranie bojových vozidiel je vopred dohodnutá záležitosť a že sa môžu úplatky pohybovať na úrovni 20 percent z celkovej sumy približne 400 miliónov eur.

Minister Gajdoš takéto obvinenia rázne odmieta, navyše je pripravený na opozičného poslanca podať trestné oznámenie za pošpinenie dobrého mena. Podľa ministra ešte nie je o všetkom rozhodnuté ani nie sú vybrané konkrétne podniky, ktoré budú na prípadnej výrobe transportérov participovať.

Má povinnosť sa obrátiť na orgány činné v trestnom konaní

"Pán poslanec (Krajniak, pozn. red.) tvrdí, že projekt je pripravený vopred tak, aby profitovali firmy blízke Slovenskej národnej strane, a hovorí o provízii vo výške 20 percent. Vyzval som ho, a aj ho vyzývam, že ak takúto informáciu má, aby sa obrátil na orgány činné v trestnom konaní. Je to jeho povinnosť ako občana Slovenskej republiky, tak aj poslanca Národnej rady SR.

Hovoril som to viackrát, ale ak tak neurobí, pácha sám trestný čin. Jeho výroková logika nemá chybu. Ak brali politici úplatky v celej Európe, logicky to podľa pána Krajniaka znamená, že to tak bude aj na Slovensku. Opakujem, ak má takéto informácie, mal by dodať dôkazy orgánom činným v trestnom konaní," uviedol v stredu v reakcii Gajdoš.



Ako povedal opozičný poslanec Krajniak, predstaviteľov Slovenskej národnej strany (SNS) zaujíma iba biznis a to, aby sa na ňom podieľali spriaznené firmy. Gajdoš reagoval tým, že ešte nič nie je vopred dohodnuté či zrejmé, ktoré firmy sa budú finálne na výrobe transportérov podieľať.

Všetko závisí od možností podnikov

"Dôsledne a dôrazne sa musím ohradiť voči nezmyslom pána Krajniaka. Materiál (mandát vlády SR na obstaranie kolesovej techniky, poznámka red.) nikoho nepredurčuje ani nehovorí, kto s kým bude spolupracovať. Všetko závisí od výrobných či kapacitných možností jednotlivých podnikov. My nič nenakupujeme, my stále iba vyvíjame. Sme hrdí na to, že budeme mať vlastné vozidlo, ktoré bude spĺňať predovšetkým požiadavky Ozbrojených síl SR," reagoval Gajdoš.

Fínska verejnoprávna televízia YLE odvysielala reportáž o nákupe transportérov Patria, ktoré chcú objednať nominanti SNS za takmer 400 miliónov eur. Novinár v televízii uviedol, že nákup transportérov Patria sa stal na Slovensku kauzou.

V reportáži sa objavil aj poslanec zo Sme rodina Milan Krajniak. Ten v reportáži povedal, že má informácie o tom, že na transportéroch majú zarobiť podnikatelia blízki SNS. V stredu dodal, že si za svojimi vyhláseniami stojí. Informáciu priniesol v utorok portál Denníka N. Prototyp bojového vozidla 8x8, ktorý stál približne 6 miliónov eur, má byť výsledkom spoločného slovensko-fínskeho vývoja.

