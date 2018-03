Minister Drucker ešte Gašpara neodvolá a nemá v kompetencii vymeniť Krajmera

BRATISLAVA 26. marca (WebNoviny.sk) - Minister vnútra Tomáš Drucker (nom. Smer-SD) v pondelok rokoval s policajným prezidentom Tiborom Gašparom.

"Mal som aj širokú poradu celého vedenia ministerstva vnútra. Jednou z kľúčových vecí je aj súčasný zákon, požiadal som ho o ďalšie stretnutia aj s vedením polície, to znamená, krajskými riaditeľmi, s viceprezidentmi a so širším vedením. Dnes budem hovoriť aj so šéfom inšpekcie, ktorého sa tiež chcem opýtať na jeho pohľad na fungovanie polície. Mám naplánované stretnutie aj s generálnym prokurátorom," povedal Drucker novinárom.

Nespochybňované výsledky polície

Ako uviedol, Gašpar ho informoval o tom, že je pripravený rozhodnutie Druckera rešpektovať. "On sa doteraz verejne vyjadroval, že odstúpiť nemieni. Ja si chcem nechať priestor oboznámiť sa. Ak by som čisto hypoteticky uvažoval o výmene tak, ako je žiadaná okamžite, asi by som mal povedať aj to, kto bude jeho nástupcom," povedal s tým, že nie je oboznámený s prácou iných ľudí a preto nemôže vybrať človeka, o ktorom by bol presvedčený, že nebude spochybňovaný tak, ako je Gašpar.



Drucker povedal, že nie je v jeho kompetencii vymeniť na poste šéfa protikorupčnej jednotky NAKA Róberta Krajmera. Napriek tomu s Gašparom v pondelok debatoval aj o pozícii Krajmera. "Nejde o to, aby sme z neho robili nedôveryhodnú osobu. Podstatné je, aby výsledky polície boli nespochybňované," povedal Drucker.

Krajmer na mieste vraždy Kuciaka

Minister nevie, či Krajmer z pozície odíde, keďže s ním ešte nehovoril. "Zajtra mám stretnutie aj s krajskými riaditeľmi," podotkol s tým, že na jeho pozíciu nemá dosah. "Chcem sa porozprávať s vedením NAKA, aký majú postoj k zverejneným informáciám," dodal. Čo robil Krajmer na mieste vraždy sa pýtal aj Gašpara.

"Povedal mi, že v čase, keď už bolo niekoľko hodín po nahlásení prípadu a už boli aj informácie, o koho ide a dostali informácie, na akom prípade Ján Kuciak pracoval, šéf NAKA Peter Hraško rozhodol, že by bolo vhodné zadokumentovať prípad, ak ide o prípad boja proti korupcii," dodal.

Drucker chce hovoriť s príslušnými zložkami, aby si mohol urobiť svoj názor. "Najprv budem hovoriť s generálnym prokurátorom," povedal. "Špeciálna prokuratúra dozoruje vyšetrovanie, ja chcem byť korektný a chcem sa s informáciami oboznámiť. Nechcem vytvárať domnienky a závery, keď o tom nemám nijaké informácie," povedal.

Bude sa pýtať na Kuciakov prípad

Uviedol aj to, že na všetky veci, o ktorých médiá píšu v súvislosti s prípadmi, na ktorých Ján Kuciak písal, sa bude pýtať. Rovnako chce spoznať pohľad Gašpara, aby poznal, akých ľudí v polícií máme, o ktorých dôveru sa môže opierať.



"V súčasnosti nespochybňujem pána Gašpara. Odo mňa očakávať odvolanie prezidenta predtým, aby som mal informáciu o nejakom personálnom pozadí a o nejakej dôvere konkrétnych ľudí, by bolo absolútnym hazardom. Nevedel by som povedať, čo bude tým krokom dva. Koho by som vymenoval bez toho, aby v nasledujúcich dňoch nebol spochybnený a nevytvoril som tak ešte väčšiu mieru nedôvery," povedal Drucker. "Dajte mi dni, týždne, dnes som bol prvý deň oficiálne v práci. Chápem, že ste na to zvedaví," dodal.

Nesmú fungovať bez policajného prezidenta

Na margo nespokojných občanov, ktorí žiadajú odvolanie Gašpara povedal, že je pre neho náročné ľuďom adresovať jeho názor. Ako uviedol, snaží sa vysvetliť, kto bude tým policajným prezidentom, ak by Gašpar odstúpil, na základe čoho ho vyberú a "akú máme istotu, že do vyšetrovania prípadov zasahovať nebude".

Policajný prezident má dvoch viceprezidentov, no sú útvary, ktoré pod nich nespadajú. Drucker si myslí, že "treba mať velenie, človeka, ktorý koná za policajný zbor", a preto by nebolo vhodné, aby polícia fungovala nejaký čas bez policajného prezidenta.

