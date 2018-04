Minimálna cena gastrolístka sa od júna zvýši o 22 centov, stúpne aj stravné na pracovné cesty

Suma stravného v prípade pracovnej cesty v dĺžke 5 až 12 hodín má stúpnuť zo súčasných 4,50 eura na 4,80 eura za každý deň, stravné pri pracovnej ceste trvajúcej od 12 do 18 hodín sa má zvýšiť zo 6,70 eura na 7,10 eura a pri pracovnej ceste presahujúcej 18 hodín má ísť o nárast zo súčasných 10,30 eura na 10,90 eura. Vyplýva to z návrhu opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o sumách stravného, ktoré rezort práce predložil do pripomienkového konania.