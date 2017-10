Miloš Říha v HC Slovan Bratislava skončil, „belasí“ budú mať nového trénera

BRATISLAVA 6. októbra (WebNoviny.sk) - Vedenie hokejového klubu HC Slovan Bratislava sa rozhodlo predčasne ukončiť spoluprácu s trénerom Milošom Říhom. Informoval o tom web jediného slovenského účastníka v Kontinentálnej hokejovej lige. Manažment HC Slovan Bratislava zároveň finalizuje rokovania ohľadom angažovania nového hlavného trénera. Hráčom ako aj verejnosti by mal byť predstavený v piatok pred predpoludňajším tréningom.

Vedenie verí v nový impulz v kabíne

Manažment klubu týmto krokom reaguje na doterajšie účinkovanie a celkový herný prejav mužstva od začiatku nového ročníka základnej časti KHL.





"Po viacerých interných rozhovoroch na úrovni hlavného akcionára klubu sme sa napokon po poslednom domácom zápase proti Torpedu Nižnij Novgorod rozhodli pre zmenu v realizačnom tíme. Herný prejav mužstva, ani dosiahnutý bodový zisk od začiatku aktuálneho ročníka KHL sa nestotožňujú s našimi predstavami. Veríme, že týmto rozhodnutím do kabíny prinesieme nový impulz, ktorý sa odzrkadlí už v najbližších dueloch,“ povedal Patrik Ziman, generálny manažér Slovana Bratislava, na webe hcslovan.sk.





"V tejto chvíli by som chcel za celý klub, ako aj za všetkých fanúšikov poďakovať Milošovi Říhovi za prácu, ktorú v našom klube odviedol. Miloš Říha sa zapísal do histórie Slovana ako jeden z jeho najúspešnejších trénerov. Nejde len o jeho pôsobenie pri mužstve v KHL a veľkú zásluhu na postupe Slovana do play off o Gagarinov pohár v sezóne 2015/16. V pamäti fanúšikov navždy zostanú aj oba slovenské majstrovské tituly z rokov 2002 a 2005, ako aj mimoriadne poctivá a oduševnená práca, ktorou sa v Slovane vždy vyznačoval,“ doplnil generálny manažér nášho klubu.

Do Slovana prišiel v lete 2015

Miloš Říha (58) prišiel do Slovana ako hlavný tréner v lete 2015 a s mužstvom sa hneď vo svojej prvej sezóne dokázal prebojovať z náročnej Západnej konferencie z ôsmeho miesta do play-off, kde Slovan nestačil na CSKA Moskva.

Vlani Říha dlho bojoval so zraneniami sužovaným kádrom o zopakovanie si účasti vo vyraďovačke. Napriek skvelému finišu po Novom roku sa mu to napokon nepodarilo-

Říha viedol slovanistov v KHL celkom v 143 súťažných zápasoch, vrátane štyroch duelov play-off s bilanciou 66 výhier 76 prehier, čo z neho robí najdlhšie pôsobiaceho kouča pri mužstve od vstupu do nadnárodnej súťaže.

S Milošom Říhom sa okrem iného spájajú tiež úspechy klubu v slovenskej najvyššej súťaži. So Slovanom sa ako hlavný tréner radoval z dvoch majstrovských titulov: v sezóne 2001/02 a mimoriadne ceneného titulu počas lockoutu v NHL v sezóne 2004/05.

