Militanti vyhnaní z Iraku a Sýrie zamieria do Líbye, varuje as-Sísí

ŠARM AŠ-ŠAJCH (WebNoviny.sk) - Porážka Islamského štátu v Iraku a Sýrii s najväčšou pravdepodobnosťou prinúti militantov hľadať bezpečný úkryt v Líbyi, odkiaľ neskôr prejdú aj do Egypta. Uviedol to egyptský prezident Abd al-Fattáh as-Sísí.





Dodal tiež, že cieľom pokračujúceho zbrojenia Egypta je sčasti práve posilniť ich schopnosť brániť sa proti terorizmu a upraviť "strategickú nerovnováhu" v regióne, ktorú spôsobili konflikty a nepokoje vo viacerých krajinách v regióne.

Odmietol pritom špecifikovať možné pohyby džihádistov, podotkol len, že je pre nich "prirodzené" presunúť sa do Líbye, kde milície ovládajú rozsiahle územia a v konečnom dôsledku do susedného Egypta. "Toto je hrozba, ktorej nečelíme iba my, ale aj Európa," varoval v stredu egyptský prezident.

