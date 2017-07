Miliardy ľudí stále nemajú prístup k pitnej vode a toaletám, varuje OSN

NEW YORK 13. júla (WebNoviny.sk) - Takmer tretina svetovej populácie nemá podľa novej štúdie Organizácie Spojených národov (OSN) doma žiadnu spoľahlivo čistú pitnú vodu. To predstavuje 2,1 miliardy ľudí. V prípade odpadovej vody je situácia ešte horšia. Len štvrtina ľudí na celom svete, teda 1,9 miliardy, má toalety napojené na kanalizáciu, informujú Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Detský fond OSN (UNICEF).

Na mnohých miestach chýba dokonca v školách alebo nemocniciach mydlo a voda na umývanie rúk. "Čistá voda a spracovanie odpadových vôd by nemalo byť privilégium pre ľudí v mestách," uviedol generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Všetky krajiny majú povinnosť postarať sa o to, aby prístup k nim zabezpečili pre každého obyvateľa", podotkol.



Znečistená voda a výkaly môžu navyše viesť k chorobám a úmrtiam. Každoročne podľa týchto údajov umiera až 361-tisíc detí mladších ako päť rokov na hnačku. Tá je prevažne zapríčinená znečistenou vodou, ktorá môže spôsobiť tiež choleru a ďalšie choroby. Mnohí z viac než dvoch miliárd ľudí by síce mali prístup k čistej pitnej vode, museli by ale za ňou kráčať dlhé kilometre.

Mnohí tak pijú nefiltrovanú vodu z potokov a jazier. Okolo 844 miliónov ľudí však nemá ani len takéto často neisté zdroje pitnej vody. Takisto svoju potrebu vykonáva vonku aj v súčasnosti ešte takmer 900 miliónov ľudí. K rozvojovým cieľom OSN preto patrí, aby mali do roku 2030 všetci ľudia zabezpečený prístup k pitnej vode a vlastným toaletám.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.