Miliardy eur z eurofondov a štátnych zákaziek sú silné lepidlo, tvrdí Remišová o vláde

BRATISLAVA 11. septembra (SITA) – Vo vládnej koalícii nešlo podľa opozičnej poslankyne Veroniky Remišovej (OĽaNO) o krízu komunikácie, ako tvrdia koaliční predstavitelia.

Ako povedala dnes na tlačovej besede, vládna kríza bola v skutočnosti o prehadzovaní si zodpovednosti za 600-miliónový škandál na ministerstve školstva, o teplých miestach v štátnej správe a zrejme aj o miliardových kšeftoch pri nákupe zbraní na ministerstve obrany. „Koalícii preto budeme stále dávať pozor na prsty! Koalícia zdá sa ešte nejaký čas vydrží, miliardy eur z eurofondov a štátnych zákaziek sú silné lepidlo,“ vyhlásila.

Neexistuje iná alternatíva

Podľa Remišovej RobertFico, Béla Bugár a Andrej Danko radi opakujú, že k tejto ich vláde neexistuje alternatíva. „To je jedna veľká lož. Ku kradnutiu je vždy alternatívou nekradnutie, k nečestnosti je alternatívou poctivosť a k straníckym záujmom je vždy alternatívou služba občanom. Sme presvedčení, že ľudia na Slovensku túto schopnosť rozlišovať ešte nestratili. Veríme, že po budúcich voľbách, či už budú o rok alebo o dva roky, sa nám podarí zostaviť vládu zmeny, ktorá bude Slovensko spravovať dobre, čestne a s úctou ku všetkým obyvateľov krajiny,“ zdôraznila.





Remišová upozornila, že rokovania k Dodatku Koaličnej zmluvy boli skutočne ťažké. „Výsledkom sú také zásadne zmeny, ako to, že Koaličná rada sa stretne každý pondelok. Keďže Andrej Danko sedí vedľa Bélu Bugára v parlamente stále, zmena je v tom, že si s Robertom Ficom nezavolajú a nestretnú sa, jeho kancelária je necelý kilometer od parlamentu, ale naplánujú pravidelné pondelkové posedenia.

Páni vyriešili takýto komplikovaný problém iba po mesiaci hádok, hrozieb a vzájomného vydierania, zaslúžia si pochvalu,“ uviedla s tým, že druhým zásadným rozhodnutím je to, že ministri po novom svoje návrhy do vlády nedonesú len tak, ale ich deň vopred pošlú koaličným partnerom. „Je pravda, že návrhy zákonov a vyhlášok sú dlhé týždne zverejnené na internete a v rámci pripomienkovania sa k nim vyjadrujú všetky ministerstvá. Ak však niektorá koaličná strana nemá prístup na internet a namiesto čítania svojej pošty na ministerstve by radšej čítala súkromné listy poslancov, môže toto opatrenie komunikáciu v koalícii zlepšiť,“ konštatovala.

Podpísanie dodatku

Remišová tiež upozornila, že tretím výsledkom koaličnej krízy je lepšia komunikácia v regiónoch. „Prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška sa hneď na začiatku vládnej krízy sťažoval, že SNS patria nejaké miesta v štátnej správe v regiónoch, že ponúkli na ne ľudí, ale Smer nechce vypísať výberové konania. S týmto samozrejme nemôžeme súhlasiť, výberové konania by mali ľudí vyberať podľa ich šikovnosti a skúseností, nie podľa straníckej knižky,“ dodala.





Nastavenie nových priorít

Predsedovia koaličných strán Smer-SD, SNS a Most-Híd Robert Fico, Andrej Danko a Béla Bugár dnes podpísali Dodatok ku Koaličnej zmluve. "Dohodli sme sa na nových pravidlách, napríklad na tom, že sa budeme stretávať vždy v pondelok pred zasadaním parlamentu a vlády," vyhlásil po podpise Fico.

Vedúci predstavitelia vládnej koalície sa tiež dohodli na tom, že sa nebudú vzájomne prekvapovať návrhmi zákonov a pred ich predložením na rokovanie vlády alebo parlamentu ich predstavia koaličným partnerom. Tiež dohodli intenzívnejšiu komunikáciu krajských aj okresných organizácií svojich politických strán.

Lídri si chcú tiež podľa Fica ešte túto jeseň "nastaviť" nové priority Programového vyhlásenia vlády, podpísaný dodatok sa programovými otázkami nezaoberá.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.