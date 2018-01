Milan Škriniar verí, že v Interi Miláno bude hrať čo najdlhšie

ŽIAR NAD HRONOM 9. januára (WebNoviny.sk) - Slovenský futbalový reprezentant v službách Interu Miláno Milan Škriniar je na Slovensku, do soboty v rodnom Žiari nad Hronom. Dôvodom je prestávka v talianskej Serie A.

Máme teraz v Interi týždeň voľno, takže do soboty budem v Žiari. Budem s kamarátmi, relaxovať, plánujem aj individuálne tréningy. No taký ten hlavný čas chcem venovať rodine, povedal Škriniar v rozhovore pre žiarske MY noviny.

Teší sa z miesta v základnej zostave

Dvadsaťdvaročný stopér sa po letnom prestupe zo Sampdorie Janov ihneď udomácnil v základnej zostave nového zamestnávateľa a patrí k najlepšie hodnoteným hráčom aktuálneho ročníka. Špecializovaný portál Goal.com ho v novembri i januári zaradil do ideálnej jedenástky doterajšieho priebehu sezóny v Európe.

"Teší ma, že sa mi do tých zostáv podarilo prebojovať. Verím, že budem v tých výkonoch pokračovať. Taktiež dúfam, že sa naštartuje aj naše mužstvo, pretože sa nám v poslednom čase príliš nedarí verím, že to bude dobré," skonštatoval niekdajší hráč MŠK Žilina

Škriniar sa pokúsil sa nájsť príčiny aktuálneho výpadku Interu: "Ťažko povedať, prestali sme dávať góly, prestalo sa nám dariť. Dostali sme sa do krízy, ale ja verím, že sa z toho čo najskôr dostaneme a opäť nakopneme tú víťaznú šnúru ako na začiatku sezóny."

Naznačil ciele pre rok 2018

Inter v ostatných piatich ligových stretnutiach získal iba tri body a už má deväťbodové manko na vedúci SSC Neapol, pred dvoma týždňami vo štvrťfinále národného pohára Coppa Italia nestačil na svojho mestského rivala AC (0:1 po predĺžení).

Škriniar pre MY noviny naznačil svoje osobné ciele pre rok 2018: "Chcem hlavne pokračovať vo svojich výkonoch, aby som hral čo najviac zápasov v základnej zostave a pomohol mužstvu."

V súvislosti so žiarskym rodákom sa takmer neustále skloňuje záujem európskych gigantov o jeho služby, on sám však tejto téme nevenuje veľa pozornosti: "Nie, nie, nad prestupom nerozmýšľam vôbec. Som spokojný tam, kde som a verím, že v Interi budem pokračovať čo najdlhšie."

