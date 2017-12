Mikuláš rozžiaril očká malým pacientom v Detskom kardiocentre v Bratislave.

BRATISLAVA 12. decembra 2017 (WBN/PR) - kardiocentra pre malých pacientov popoludnie plné prekvapení a zábavy.

Medzi malých pacientov aj tento rok zavítali milí a vzácni hostia, ktorí ich už tradične prišli potešiť a povzbudiť svojou osobnou účasťou. Prišiel medzi nás Juraj Bača aj Janka Lieskovská, ktorí svojimi srdečnými úsmevmi rozdávali radosť naokolo. Najviac sa detičky tešili z príchodu Mikuláša, Anjela a Čerta, ako aj z postavičiek populárneho televízneho programu z RTVS Trpaslíci Smajlíci, ktorí urobili prítomným malým pacientom nezabudnuteľný program. Deti celý program sledovali so zatajeným dychom. Herec Juraj Bača prišiel do Detského kardiocentra deťom zaspievať a pravdupovediac, jeho skvelý hlas spolu s gitarou veľmi rýchlo roztancovali prítomné detičky. A aby toho nebolo málo, do pestrého programu sa zapojili aj milé postavičky snehuliaka a macka.

„Teším sa aj spolu s mojimi kolegami, že našim detským pacientom aspoň takýmto spôsobom na chvíľu rozžiarime ich smutné očká. Detičkám prajem skoré uzdravenie a ďakujem za pomoc našim partnerom a celému kolektívu Detského kardiocentra.“, uviedla Mária Kadlečíková (správkyňa Nadácie Detského kardiocentra).

„Je pre nás cťou, že môžeme aj takýmto spôsobom pravidelne podporovať činnosť Detského kardiocentra a prispievať tak k skvalitneniu zdravotnej starostlivosti. Osobitne by som chcela vyzdvihnúť a poďakovať lekárom, zdravotným sestrám a celému personálu Detského kardiocentra za ich obetavú a záslužnú prácu. Rada by som v mene spoločnosti Sanofi poďakovala organizátorom za možnosť spolupodieľať sa na tomto podujatí. Malým pacientom želám skoré uzdravenie a úsmev na ich tváričkách,“ uviedla Beáta Kujanová zo spoločnosti Sanofi.

Zo srdca ďakujeme!

Nadácia Detského kardiocentra je nezisková organizácia, ktorej cieľom je podporovať všetky aktivity, vedúce k zlepšeniu komplexnej starostlivosti o deti so srdcovými chybami, ktoré sú liečené v Detskom kardiocentre. Hlavným princípom činnosti nadácie je vytváranie finančných zdrojov na skvalitnenie diagnostických a liečebných postupov, databázového spracovania medicínskych údajov, optimalizáciu pobytu na našom oddelení pre deti, ich rodičov a pod. Financujú sa len dohodnuté a odsúhlasené potreby Detského kardiocentra.

Nadácia prešla za dvadsať rokov svojej existencie dlhú a úspešnú cestu. V priestoroch DKC je umiestnených množstvo prístrojov, zdravotníckej techniky a vybavenia špeciálnym nábytkom, ktoré postupne nadácia, vďaka podporovateľom z radov verejnosti financovala. Nezanedbateľná je aj pomoc pri zlepšovaní nemocničných podmienok pre pacientov a ich rodičov. Zvyšovanie úrovne odbornosti a zručností lekárov a sestier je tiež významnou časťou podpory nadáciou. Predovšetkým zabezpečením odbornej literatúry, účasti na stážach, kongresoch, či kurzoch na medzinárodnej úrovni.

Nadácia DKC je hrdá na úspechy tak profesionálneho tímu lekárov, sestier – špecialistov, ktorí sú dnes rovnocennými partnermi vo svojej odbornosti na európskej, či svetovej úrovni. Jej aktivity budú preto vždy smerovať k získavaniu pomoci pre správnu vec, pre záchranu životov tých, ktorí to na dennom poriadku potrebujú a potrebovať budú – našich najmenších.

