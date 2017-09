Mike Bryan je rekordérom, dosiahol 1052. víťazstvo vo štvorhre

NEW YORK 6. augusta (WebNoviny.sk) - Američan Mike Bryan a jeho brat-dvojča Bob sú už v semifinále štvorhry na záverečnom štvrtom grandslamovom turnaji tenisovej sezóny US Open v New Yorku po tom, ako zdolali francúzske duo Julien Benneteau - Edouard Roger-Vasselin 6:3, 7:5.

Pre Mika Bryana to bolo rekordné 1052. kariérne víťazstvo vo štvorhre (pri 330 prehrách, úspešnosť 76,1 percenta) v kariére. Prekonal svetové maximum Kanaďana Daniela Nestora, ktorý dosiahol 1051 výhier. Brat Mika Bryana Bob má na konte 1038 víťazstiev.





Bryanovci sa usilujú o zisk 17. grandslamového titulu vo štvorhre. Sú nasadení ako pár číslo 5 a najbližšie sa stretnú so španielskym duom Feliciano López a Marc López, jedenástkami žrebu. Lópezovci vo štvrťfinále vyradili Holanďanov Robina Haaseho a Matwého Middelkoopa 6:4, 7:5.

US Open - štvorhra mužov - štvrťfinále

zhora podľa "pavúka"

Henri Kontinen, John Peers (Fín./Aus.-1) - Nicholas Monroe, John-Patrick Smith (USA/Aus.) 6:3, 6:4

Jean-Julien Rojer, Horia Tecau (Hol./Rum.-12) - Jamie Murray, Bruno Soares (V. Brit./Braz.-4) 6:1, 6:2

Feliciano López, Marc López (Šp.-11) - Robin Haase, Matwé Middelkoop (Hol.) 6:4, 7:5

Bob Bryan, Mike Bryan (USA-5) - Julien Benneteau, Édouard Roger-Vasselin (Fr.) 6:3, 7:5

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.