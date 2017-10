Mihál kritizuje vládny sociálny balíček, zvýšenie minimálnej mzdy neprinesie ľuďom viac peňazí

BRATISLAVA 30. septembra (WebNoviny.sk) - Exminister práce a nezaradený poslanec parlamentu Jozef Mihál vidí v pripravovanom takzvanom sociálnom balíku, na ktorom sa tento týždeň dohodli koaliční partneri, zmes politického marketingu.

„Všetky tri koaličné strany si uvedomujú, že konečne musia niečo urobiť pre ľudí, tak to robia takýmto spôsobom. Každý si našiel nejakú cieľovú skupinu. Je to nesystémové, je to zlátanina robená na poslednú chvíľu," povedal v sobotu v diskusnej relácii Sobotné dialógy, RTVS. Mihál upozornil, že zostávajú tri mesiace do konca roka, finišuje sa so štátnym rozpočtom a len teraz sa začalo politicky debatovať.

Podľa nezaradeného poslanca pri avizovanom zvyšovaní minimálnej mzdy nedá štát ľuďom viac peňazí. „Zlý vtip je v tom, že z toho zvýšenia minimálnej mzdy si väčšiu časť uchmatne štát. Z jedného eura mzdových nákladov, ktoré budú musieť zamestnávatelia pridať zamestnancom, si 58 centov vezme štát, zdravotné a sociálna poisťovňa a len 42 centov dostane zamestnanec," povedal Mihál.

Priaznivý vývoj ekonomiky

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter oponoval, že práve teraz je to obdobie, kedy treba získať politickú dohodu, aby sa dohodnuté veci vedeli premietnuť v rozpočte.

„Práve teraz, lebo, ak by sa to dialo o mesiac, už je neskoro," objasnil. Šéf rezortu práce tiež dodal, že opatrenia nie sú vymyslené, rozširujú opatrenia z programového vyhlásenia vlády a sčasti reagujú na sociálnu a ekonomickú situáciu. „Je nevyhnutné, aby zamestnanci pocítili priaznivý vývoj ekonomiky na Slovensku," povedal minister.





Koaliční partneri sa tento týždeň dohodli na tzv. sociálnom balíku, ktorý bude v krátkom čase predmetom rokovania v parlamente. Podľa premiéra Roberta Fica treba ho ešte odkonzultovať so sociálnymi partnermi. Premiér informoval, že koaliční partneri sa dohodli na raste minimálnej mzdy.

„Nechcem teraz hovoriť sumu, ale naša ambícia je jasná do roku 2020, prípadne aj skôr, a to dostať sa nad úroveň 500 eur. Verím, že minimálna mzda na rok 2018 sa výrazne priblíži k sume 500 eur,“ priblížil Fico.

Motivovanie ľudí

Taktiež by sa mala zaviesť významnejšia podpora pri dochádzaní a presťahovaní sa za prácou. Pri dochádzaní za prácou chcú koaliční partneri hlavne motivovať ľudí, ktorí sú nezamestnaní a ktorí sú nejaký čas evidovaní ako nezamestnaní.

Pri nočnej práci a pri príplatkoch za prácu cez víkendy a sviatky boli už niektoré parametre naznačené. „My ich ešte raz budeme preberať aj so sociálnymi partnermi. Ale vo všeobecnosti platí dohoda, že tento inštitút ideme presadiť,“ uviedol Fico. Taktiež by sa mal zvýšiť príspevok na opatrovanie ťažko zdravotne postihnutých. V súčasnosti ho poberá 54-tisíc ľudí. Koaliční partneri ho chcú výrazne zvýšiť, aby bol aspoň na úrovni čistej minimálnej mzdy.

Koaliční lídri sa dohodli aj na postupnom oslobodení trinástych a štrnástych platov od daní a odvodov. Ide o opatrenie, ktoré presadzuje SNS.

Ako uviedol predseda SNS Andrej Danko, po odpracovaní dvoch rokov u zamestnávateľa by mal zamestnanec nárok na trinásty plat v júni budúceho roka oslobodený od zdravotných odvodov a po odpracovaní štyroch rokov nepretržite u rovnakého zamestnávateľa aj štrnásty plat v decembri budúceho roka oslobodený od daní a zdravotných odvodov.

