Michal Hudec ukončil kariéru ako hráč „baranov“, hokej hral so srdcom

BANSKÁ BYSTRICA 22. októbra (WebNoviny.sk) - Vo veku 37 rokov v nedeľu oficiálne ukončil kariéru hokejový útočník Michal Hudec. Stalo sa tak počas tipsportligového duelu Banskej Bystrice proti Novým Zámkom. Bratislavský rodák absolvoval prvé striedanie vo farbách "baranov", po ktorom v 57. sekunde nasledovala dlhšia pauza a rozlúčka tribún a celého domáceho klubu s Hudecom.

Slzy mal na krajíčku

Michal Hudec v minulosti strávil takmer päť sezón ako kapitán Banskej Bystrice. Rozlúčka to bola viac ako symbolická, keďže Hudec pod Urpínom nastúpil proti Novým Zámkom, za ktoré hral po odchode z Banskej Bystrice od decembra 2015.





"Bol som veľmi nervózny, čo poviem. Všetci hokejisti snívajú o NHL a tituloch. Niektoré veci sa mi splnili a niektoré nie. Nikdy som však nemyslel, že sa mi dostane takého ocenenia, akého sa mi dostalo tu a teraz," povedal so slzami na krajíčku Michal Hudec priamo na ľadovej ploche.

Týmto slovám predchádzalo video na informačnej kocke s pripomenutím pekných okamihov počas pôsobenia skúseného hokejistu vo farbách Banskej Bystrice. "Nikdy som sa na nič nehral, hokej som hral so srdcom a veľmi ma to napĺňalo. Vždy som hral hokej pre všetkých z vás," pokračoval Michal Hudec. Po slávnosti zamieril do útrob banskobystrického štadióna.

Je štvornásobný majster Slovenska

Svoju kariéru pred pár dňami bilancoval na oficiálnom webe Banskej Bystrice.. "Podľa mňa bola veľmi úspešná. Medailí bolo naozaj dosť. Len jedna sezóna v Banskej Bystrici a minulá v Nových Zámkoch sa neskončila cenným kovom na mojom krku," povedal Hodec.

Uplynulo už dvadsať rokov od chvíle, keď v sezóne 1997/1998 nastúpil Michal Hudec na svoj prvý seniorský zápas za bratislavský Slovan. Je štvornásobný majster Slovenska, zúčastnil sa na MS 2006 a na MS do 20 rokov v roku 1999 v Kanade získal bronz.

Okrem Slovana a Banskej Bystrice zanechal významnú stopu aj v Českých Budějoviciach. Po skončení hráčskej kariéry by chcel zostať pri hokeji. V akej pozícii, to ukáže najbližšia budúcnosť.

