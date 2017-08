Michaelu, ktorá na diaľnici D2 zrazila policajta, obvinili z usmrtenia

Zo zatiaľ nezistených príčin do neho narazila 25-ročná vodička Opla Astra idúca v pravom pruhu. Malačanka po zrážke prešla s vozidlom cez pravý pruh a krajnicu a narazila do zvodidiel. Vážne zraneného 48-ročného policajta previezol vrtuľník do nemocnice, ťažkým zraneniam však podľahol. Michaele alkohol nezistili. Presné okolnosti nehody a mieru zavinenia polícia vyšetruje.