MFK Ružomberok sa už vo Fortuna lige nebude môcť spoľahnúť na skúseného stredopoliara Saparu

Podľa pôvodnej dohody mal Sapara v prípade stopercentného zdravotného stavu pokračovať v Ružomberku do konca sezóny 2017/2018. "Myslel som si, že sa ideme baviť o novej zmluve. Poviem na rovinu, za MFK by som hral aj za minimálnu mzdu, pretože tento klub pre mňa znamená veľa. Bol som však nemilo prekvapený a sklamaný, keď som sa dozvedel, že dohoda so športovým riaditeľom Dušanom Tittelom neplatí. S ním som sa bavil aj o tom, že ak nebudem pokračovať v hráčskej kariére, ponúknu mi miesto v štruktúrach klubu. Generálny manažér Ľubomír Golis mi do dvoch viet zhrnul môj koniec v MFK Ružomberok. Vraj sa omladzuje káder a pre mňa už nemajú miesto," pokračoval pre Šport Sapara.