MFK Ružomberok čaká jedno z najväčších stretnutí v klubovej histórii, v Goodison Parku vyzve Everton

LIVERPOOL 27. júla (WebNoviny.sk) - Jedným z najväčších stretnutí v klubovej histórii futbalového MFK Ružomberok nepochybne bude štvrtkový prvý zápas 3. predkola Európskej ligy 2017/2018 na ihrisku anglického FC Everton.

Duel na štadióne Goodison Park s úvodným výkopom o 21.05 h SELČ povedie ako hlavný rozhodca Bulhar Georgi Kabakov. Mužstvo spod Čebraťa je posledným zástupcom SR v tohtosezónnej pohárovej Európe.

Zahrať si v Goodison Parku bude zážitok

Ružomberčania prenikli do 3. predkola cez srbskú Vojvodinu Nový Sad (1:2 vonku, 2:0 doma) a nórsky Brann Bergen (0:1 doma, 2:0 vonku), Everton ako siedmy v konečnom poradí anglickej Premier League 2016/2017 bol nasadený priamo do tejto kvalifikačnej fázy.





"Jednoznačne sa teším na tú atmosféru, lebo takú ako tam môže človek zažiť možno raz za život. Možno by som ju zažil len v prípade, že by som si kúpil letenku a išiel sa pozrieť na taký zápas," uviedol pre klubový web brankár Matúš Macík. "Taký zápas hráme možno raz v živote a veľmi sa na to teším," dodal Macík.





Obranca Dominik Kružliak k zápasu povedal: "Už odmalička som doma pozeral anglickú ligu a je môj sen zahrať si v anglickej lige proti nejakému mužstvu. Od začiatku sa mi veľmi páčil Rooney a teraz budem hrať proti nemu, tak to beriem ako splnený sen. Určite to bude zážitok na celý život. Mám 21 rokov a v takom mladom veku si zahrať v Goodison Parku bude pre mňa obrovský zážitok, takisto aj pre chalanov."

"Karamelky" dali na posily 100 miliónov eur

Rozloženie síl naznačuje odhad špecializovaného portálu Transfermarkt - ružomberský káder má hodnotu približne 4,6 milióna eur, evertonský 295,3 milióna eur. Holandský tréner Ronald Koeman v medzisezónnom období prišiel o belgického útočníka Romelua Lukakua, ktorý zamieril do Manchestru United.





Opačným smerom však putoval najlepší kanonier v histórii anglickej reprezentácie a odchovanec Evertonu Wayne Rooney. Celkovo "karamelky" v prebiehajúcom transferovom období investovali do posilnenia kádra takmer 100 miliónov eur - prišli Michael Keane, Jordan Pickford, Davy Klaasen či Sandro Ramírez.





"Keď sa pozriete na investície, hráčov, ktorí prišli a tých, ktorí tu sú, myslím si, že v Európskej lige môžeme ísť tak ďaleko, ako si všetci prajeme," uviedol pre klubový web brankár Pickford, vzápätí však varoval: "Najskôr sa však musíme kvalifikovať a čakajú nás dva ťažké zápasy. Pre mňa je to ďalší krok v kariére a myslím si, že takto to vníma veľa našich mladých hráčov."

Everton si v Európskej lige zahral dosiaľ naposledy v sezóne 2014/2015. V základnej skupine v konkurencii nemeckého Wolfsburgu, ruského FK Krasnodar a francúzskeho Lille triumfoval s 11 bodmi (bilancia 3-2-1). V jarnom šestnásťfinále si hladko poradil so švajčiarskym Young Boys Bern (4:1 vonku a 3:1 doma), v osemfinále však bol nad jeho sily ukrajinský klub Dynamo Kyjev (2:1 doma, 2:5 vonku).

Rooney sa teší na sezónu

Ak 31-ročný kanonier Rooney vo štvrtok nastúpi, bude to jeho premiéra v drese Evertonu v rámci európskych pohárových súťaží a zároveň prvý "ostrý zápas" v tomto tíme od mája 2004.

"Vždy som chcel hrať za Everton v európskych pohároch. Bol som trochu sklamaný, že v začiatkoch mojej kariéry to nevyšlo, teraz je tu však tá možnosť. V uplynulom ročníku som túto trofej získal verím, že v tejto sezóne môžeme ísť ďaleko a pokúsiť sa o celkový triumf nikdy neviete. Bolo by to ešte krajšie," uviedol Rooney pre klubový web

Na prvý zápas sa Rooney teší. "Bude to pre mňa emotívne. Celkovo sa teším na sezónu. Verím, že budem pravidelne hrávať a pomôžem klubu posunúť sa vpred. Je skvelé, že sme od začiatku prípravy mali k dispozícii toľkých hráčov, mohli sme spoločne pracovať takmer celý mesiac pred prvým súbojom a spoznať sa aj na ihrisku."

Odveta sa hrá 3. augusta

Odvetný duel odohrajú vo štvrtok 3. augusta od 20.45 h na štadióne MFK Ružomberok. Na postupujúcich z 3. predkola ešte čaká pred bránami skupinovej fázy Európskej ligy dvojzápas play-off (prvé zápasy 17. augusta, odvety 24. augusta). Žreb play-off sa uskutoční v piatok 4. augusta vo švajčiarskom Nyone, sídle Európskej futbalovej únie (UEFA).

Everton sa naposledy predstavil na Slovensku v súťažnom stretnutí v októbri 1984 - v rámci osemfinálového 2. kola vtedajšieho Pohára víťazov pohárov čelil Interu Bratislava. Neskorší šampión tejto edície na bratislavských Pasienkoch zvíťazil 1:0, v domácej odvete uspel 3:0.

