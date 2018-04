METRO ukáže zákazníkom najnovšie trendy v gastronómii a pozrie sa aj na GDPR

BRATISLAVA 23. apríla 2018 (WBN/PR) - Ochrana osobných údajov, znižovanie potravinového odpadu, ale aj vzťah s personálom.

Aj o týchto témach sa bude hovoriť na HORECA dňoch 2018, ktoré organizuje veľkoobchod METRO na piatich svojich prevádzkach. Zákazníkom prinesie panelové diskusie o najnovších trendoch v gastronómii, ale tiež bohatý sprievodný program.

HORECA dni začnú 26. apríla v Ivanke pri Dunaji a postupne prejdú predajňami v Nitre, Zvolene, Košiciach a Žiline. METRO bude počas nich diskutovať so svojimi hosťami napríklad o GDPR, čiže európskom nariadení o ochrane osobných údajov. Na pódiu sa bude hovoriť aj o dôležitých zmenách v systéme HACCP, ktorý slúži na zaistenie bezpečnosti potravín.

Dátumy HORECA dní 2018 (prebiehajú vždy od 10:00 do 18:00 hodiny) 26. apríl METRO Ivanka pri Dunaji 3. máj METRO Nitra 10. máj METRO Zvolen 17. máj METRO Košice 24. máj METRO Žilina

Zúčastnených okrem toho čaká kurz „Ako pracovať s personálom“ a dôležitým bodom programu bude aj diskusia o výhodách Zero Waste. „METRO sa dlhodobo snaží neplytvať potravinami a prebytky odovzdať ľuďom v núdzi. Rovnako zavádzame do našej ponuky kompostovateľné tašky namiesto plastových, či kompostovateľný jednorazový riad. Cez METRO akadémiu vzdelávame o Zero Waste aj našich zákazníkov, a práve preto sme zaradili túto tému aj na HORECA dni,“ vysvetlil hovorca METRO Martin Krajčovič. Veľkoobchod sa zároveň zaviazal, že do roku 2025 zníži množstvo potravinových prebytkov o polovicu.

Na podujatí bude aj kuchárska šou šéfkuchára METRO Vojta Artza, ochutnávka rôznych špecialít či grilovanie. Zákazníci sa budú môcť odfotiť s veľkou chobotnicou, špeciálne odlovenou na HORECA dni, pozrieť si barmanskú šou či vyhrať pobyt v Hoteli Lomnica vo Vysokých Tatrách.

„Program sme sa snažili vyskladať tak, aby sme našim zákazníkom priniesli čo najaktuálnejšie informácie o tom, čo sa vo svete HORECA deje, ale aj množstvo zábavy. Chceme im ponúknuť know-how, ako byť ešte úspešnejšími podnikateľmi a ako prilákať čo najviac zákazníkov,“ dodal Krajčovič.

