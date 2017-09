Mesto Zvolen sa púšťa do boja s neplatičmi, dlžoby im bude sťahovať zo sociálnych dávok

BANSKÁ BYSTRICA 16. septembra (WebNoviny.sk) – Vo Zvolene si chcú s neplatičmi poradiť tým, že im dlžoby budú postupne sťahovať zo sociálnych dávok. Mesto tak získa príjem do svojej kasy, sociálne slabší obyvatelia sa naučia rozumnejšie hospodáriť a zbavia sa dlhov, čo im môže otvoriť cestu k zlepšeniu situácie.

Samospráva týmto spôsobom reaguje na tisícové dlhy na poplatkoch za komunálny odpad, vodu či energie, ktoré sú v komunitách neprispôsobivých obyvateľov samozrejmosťou. O riešení tejto problematiky informoval agentúru SITA referent pre styk s verejnosťou na Mestskom úrade vo Zvolene Martin Svatuška.

Nedoplatky za komunálny odpad

Podľa zvolenskej radnice ide o obojstranne výhodný postup. „Nie je mysliteľné, aby 40-tisíc obyvateľov mesta doplácalo na niekoľko stoviek jednotlivcov neplniacich si svoje základné povinnosti. Len ročný výmer obyvateľov neslávne známej bytovky pod Pustým hradom za komunálny odpad je približne šesťtisíc eur, pričom zaplatené sú menej ako tri stovky,“ uviedla primátorka mesta Zvolen Lenka Balkovičová.

Poriadok podľa nej musí platiť všade a mesto využije každý zákonný nástroj, aby sa ho pokúsilo nastoliť. „Ak je možné pritom naučiť sociálne slabšie skupiny rozumnému hospodáreniu, môže to byť do budúcnosti pre mesto veľká výhoda,“ dodala primátorka.

Inštitút takzvaného osobitného príjemcu

V tomto prípade sa radnica vo Zvolene spolieha na inštitút takzvaného osobitného príjemcu, ktorý jej umožňuje poberať dávky za sociálne slabších jednotlivcov, ak ich títo nevyužívajú v súlade s účelom, na ktorý sú poskytnuté. A hoci jeho základným cieľom je naučiť ľudí v hmotnej núdzi rozumne hospodáriť, je možné využiť ho aj na postupné splácanie dlžôb.

„V praxi to funguje tak, že nadpolovičnú väčšinu peňazí zo sociálnej dávky dostane príjemca vo forme nakúpených potravín, hygienických potrieb, liekov a nevyhnutného ošatenia. Zo zvyšku budú, po dohode s poberateľom, uhradené nevyhnutné platby a splácané dlhy za komunálny odpad a vodu. Poslednú časť peňazí dostane príjemca na ruku,“ ozrejmila fungovanie mechanizmu vedúca Odboru sociálnych vecí, zdravia a rodiny Mária Koreňová.

Nové pracovné miesto referenta

Vo Zvolene majú s týmto riešením veľké plány. Mesto zriadilo nové pracovné miesto referenta pre výkon osobitného príjemcu a bude sa snažiť, aby pod tento mechanizmus postupne patril každý jeden občan, u ktorého sa preukáže, že sociálne dávky používa iným spôsobom, než na aký boli určené.

„Toto riešenie určite uplatníme najmä v prípade bytovky pod Pustým hradom, veď sa týka v podstate všetkých jej obyvateľov,“ povedala zvolenská primátorka.

„Rozumiem, že sa obyvatelia budú tomuto kroku brániť, no sme odhodlaní to skúsiť. V konečnom dôsledku si splatením svojho dlhu môžu sami výrazne pomôcť. Jedine bez dlžôb sa môžu napríklad uchádzať o nájomné byty nízkeho štandardu. Ide o to, naučiť ich, že dodržiavanie pravidiel sa oplatí, kým za ich porušovanie budú čeliť tvrdým sankciám,“ dodala na záver Balkovičová.

