Messiho 600. kariérny gól priblížil FC Barcelona k titulu v La Lige

BARCELONA 5. marca (WebNoviny.sk) - Španielsky futbalový tím FC Barcelona sa v nedeľu výrazne priblížil k zisku majstrovského titulu v tamojšej najvyššej súťaži 2017/2018. "Blaugranas" zvíťazili v šlágri 27. kola La Ligy nad Atléticom Madrid 1:0.

Jediný gól dosiahol, v stretnutí dvoch najvyššie postavených tímov v tabuľke, v 26. min z priameho kopu Lionel Messi. Pre 30-ročného rodáka z argentínskeho Rosaria to bol jubilejný 600. zásah v kariére v súčte gólov na klubovej (539) a reprezentačnej úrovni (61).

"Blaugranas" majú 69 bodov

Barcelona zvýšila svoj náskok na čele tabuľky Primera División. Momentálne má na konte 69 bodov, odstup madridských konkurentov Atlética (61) a najmä Realu (54) je už priepastný.



"V prvom polčase sme boli lepší a mali sme viacero šancí. Leov zásah bol fantastický. Po zápase v Las Palmas sme nemali veľa času na oddych, trpeli sme, ale dali sme do toho absolútne všetko. Do konca súťaže zostáva jedenásť kôl. Musíme ísť od zápasu k zápasu, čoskoro je tu navyše aj Liga majstrov. Máme nabitý program, ale myslím si, že v tejto sezóne môžeme vyhrať mnoho veľkých vecí," povedal podľa webu soccerway.com defenzívny stredopoliar "FCB" Sergio Burquets.

V histórii španielskej Primera División sa ešte nikdy nestalo, že by mužstvo, ktoré malo 11 kôl pred koncom minimálne 8-bodový náskok, napokon nezískalo majstrovský titul. "Náš tím bol súdržný. Uvedomovali sme si, že budeme musieť byť kompaktní a vydržať tlak Atlética. Samozrejme, boli sme závislí na Messiho schopnostiach, ale nakoniec to dopadlo skvele," povedal podľa webu denníka AS barcelonský kouč Ernesto Valverde.

Zranenie "špílmachra" Iniestu

Katalánci už v prvom polčase prišli o zraneného "špílmachra" Andrésa Iniestu. Tridsaťtriročný záložník si v súboji so Saúlom Ňíguezom privodil zdravotnú indispozíciu stehenného svalu.

Čaká ho minimálne 10-dňová pauza, čo znamená, že s veľkou pravdepodobnosťou vynechá odvetný zápas osemfinále LM proti anglickému FC Chelsea (hrá sa 14. marca, pozn.). "Počkáme si na podrobné vyšetrenia. Vyzeralo to na natrhnutý stehenný sval. Dúfajme, že to nebude vážne," doplnil Valverde.

Jeho náprotivok Diego Simeone priznal, že sa v Barcelone rozlúčil so snom o majstrovskom titule. "Príde mi nepravdepodobné, že Barcelona prehrá tri zápasy, ale budeme bojovať až do konca. Bol to podobný zápas ako na jeseň u nás v Madride. Barcelona bola do prestávky lepšia, ale správne sme zareagovali a v druhom polčase sme boli sami sebou. Našu prehru nezapríčinila nevhodná taktika. Bola taká istá ako pred týždňom v Seville, kde sme strelili päť gólov. Je to skôr otázka toho, ako sa duel vyvíjal. Bolo v ňom veľmi málo šancí," skonštatoval 47-ročný rodák z Buenos Aires a pochválil krajana Messiho: "Bol to vyrovnaný zápas. Ak by si Lionel obliekol dres Atlética, vyhrali by sme."

Aké bude počasie na jar 2018 a kedy sa začne výraznejšie otepľovať?

Pozrite si náš nový Magazín !

VIDEO Pozrite sa na zvláštnu medúzu, morského slimáka, alebo kalmára

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.