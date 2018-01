Merkelovej konzervatívci sa nechystajú meniť dohody, sociálnym demokratom poslali varovanie

BERÍN 22. januára (WebNoviny.sk) - Nemeckí konzervatívci varovali sociálnych demokratov, že sa nechystajú meniť predbežné dohody o témach, ako sú napríklad migrácia.

Stalo sa tak po tom, čo Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) v nedeľu tesne schválila začatie koaličných rozhovorov s Kresťanskodemokratickou úniou Nemecka/Kresťansko-sociálnou úniou Bavorska (CDU/CSU) nemeckej kancelárky Angely Merkelovej.

Podpredsedníčka CDU Julia Klöcknerová v pondelok pre televíziu ARD uviedla, že nadchádzajúce rokovania spresnia detaily toho, na čom sa dohodli, "nebudú sa však zaoberať niečím, čo sa už zamietlo".





Formálne koaličné rokovania o možnom sformovaní novej vlády by sa mali začať už tento týždeň. Budú ale podľa všetkého náročné. CDU/CSU a SPD sa síce ešte pred víkendovým kongresom socialistov dohodli na jednotlivých bodoch programu prípadnej budúcej koalície, no podľa príhovorov čelných predstaviteľov SPD na nedeľnom kongrese v Bonne to vyzeralo, že ich budú chcieť prehodnocovať.

Pôvodne sa napríklad dohodli na tom, že zavedú limit, ktorým obmedzia počet nových žiadateľov o azyl na 200-tisíc ročne. Predseda SPD Martin Schulz však na kongrese vyhlásil, že SPD vstúpi do vlády len za predpokladu, ak horný limit na počet prijatých utečencov nebude existovať.

