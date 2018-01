Merkelová začína rokovať s SPD, cieľom je dostať sa zo slepej uličky

BERLÍN 7. januára (WebNoviny.sk) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová odštartovala ďalšie kolo koaličných rokovaní, ktorých cieľom je dostať sa po viac ako troch mesiacoch od volieb zo slepej uličky.

Na päťdňových rokovaniach sa zúčastnia Merkelovej Kresťanskodemokratická únia Nemecka/Kresťansko-sociálna únia Bavorska (CDU/CSU) a Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD). Práve kancelárkin konzervatívny blok a Sociálni demokrati vládli krajine počas ôsmich z uplynulých 12 rokov.





SPD však po katastrofálnom výsledku v septembrových voľbách vyhlásila, že odchádza do opozície a možnosť návratu do vlády pripustili až po tom, ako v novembri stroskotal Merkelovej pokus o vytvorenie koalície so Zelenými a Slobodnou demokratickou stranou (FDP).

Lídri by sa mali do piatka rozhodnúť, či je medzi nimi dostatočná zhoda na začatie formálnych rokovaní.

"Myslím, že môžeme uspieť. Budeme pracovať veľmi rýchlo a veľmi intenzívne," vyjadrila sa Merkelová pred rokovaniami s tým, že prichádza s optimizmom, ale uvedomuje si, že ich čaká veľa práce. Líder Sociálnych demokratov Martin Schulz povedal, že jeho strana bude k rokovaniam pristupovať "konštruktívne a otvorene".

Informácie pochádzajú z agentúry AP a webstránky www.bbc.com.

