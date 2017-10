Merkelová predpokladá, že koaličné rokovania budú dlhé

BERLÍN 16. októbra (WebNoviny.sk) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová v pondelok vyslovila presvedčenie, že rokovania o zostavení budúceho kabinetu budú ešte dlhé. Ako povedala, úvodné kolo rokovaní, ktoré sa má začať tento týždeň, bude podľa nej trvať najmenej niekoľko týždňov.





Najpravdepodobnejším scenárom je vytvorenie koaličnej vlády s účasťou Merkelovej Kresťanskodemokratickej únie Nemecka/Kresťansko-sociálnej únie Bavorska (CDU/CSU), liberálnej Slobodnej demokratickej strany (FDP) a Zelených.

Hoci všetky tri subjekty sú súčasťou nemeckej politiky už desaťročia, v takejto kombinácii sa ešte v kabinete nikdy nestretli.





Najmenej logický je vstup do tejto vlády pre Zelených, ktorí vždy doteraz inklinovali skôr k ľavici. Aj preto si budú musieť vstup strany do takejto koalície odobriť na straníckom kongrese, ktorý by sa mal konať po skončení prvého kola koaličných rozhovorov.

Parlamentné voľby sa v Nemecku konali 24. septembra, koaličné rokovania sa však začínajú až po viac ako trojtýždňovej pauze. Predovšetkým preto, že politické strany sa doteraz sústredili v prvom rade na krajinské voľby v Dolnom Sasku, ktoré sa konali túto nedeľu.

