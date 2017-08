Merkelová by chcela v otázkach migrácie viac spolupracovať s africkými lídrami

BERLÍN 27. augusta (WebNoviny.sk) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová by chcela na obmedzení ilegálneho prisťahovalectva z Afriky do Európy bližšie spolupracovať s tamojšími lídrami.



V rozhovore pre nemeckú verejnoprávnu televíziu ZDF sa vyjadrila, že podporuje výcvik líbyjskej pobrežnej stráže, v rámci ktorého by sa jej príslušníci učili ako zamedziť migrantom riskovať životy pri pokuse prekročiť Stredozemné more. Okrem toho tiež uviedla, že má záujem podporiť "migračné partnerstvo" s Nigerom v snahe znemožniť prevádzačom pašovanie ľudí cez púšť do Líbye.

Merkelová sa má v pondelok stretnúť v Paríži s lídrami Francúzska, Talianska, Španielska, ako aj prezidentmi Čadu, Nigeru a Líbye, s ktorými by mala rokovať o obmedzení migrácie.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.