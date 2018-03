Medzinárodný tím odborníkov preskúma látku, ktorou otrávili ruského špióna Skripaľa

BRATISLAVA 19. marca (WebNoviny.sk) - Nervovoparalytickú látku, ktorou sa vo Veľkej Británii otrávili bývalý ruský špión Sergej Skripaľ a jeho dcéra Julia, preskúma medzinárodný tím odborníkov.

Ako informoval spravodajský portál BBC, experti z Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) pricestujú do vojenskej výskumnej základne Porton Down v grófstve Wiltshire. Odborníkov z organizácie sídliacej v Holandsku do Spojeného kráľovstva pozvali, aby nezávisle preverili danú látku. Výsledky ich šetrenia budú známe najskôr o dva týždne. Delegácia sa tiež stretne s hlavnými detektívmi venujúcimi sa prípadu.

Skripaľa a jeho dcéru Juliu našli 4. marca v bezvedomí na lavičke v obchodnom dome v anglickom meste Salisbury. Obaja sú odvtedy v nemocnici v kritickom stave. Polícia prípad vyšetruje ako pokus o vraždu. V rámci vyšetrovania už zhromaždila 762 vecných dôkazov a vyše 4 000 hodín záznamov z priemyselných kamier.



Vyšetrovatelia tiež predĺžili svoju žiadosť o prehliadku Skripaľovho BMW. Podľa zdrojov, ktoré citovala americká televízia ABC News, sa Skripaľovci mohli dostať do styku s nervovoparalytickou látkou cez ventilačný systém vo vozidle. Vyšetrovatelia podľa svojich slov "v dôkladnom vyšetrovaní, ktoré bude trvať niekoľko týždňov, ak nie mesiacov," dosahujú "dobrý pokrok".

Dve možné vysvetlenia objavenia látky

Britská premiérka Theresa Mayová minulý týždeň v pondelok v prejave na pôde britského parlamentu informovala, že obaja boli otrávení nervovoparalytickou látkou známou ako Novičok, ktorú vyrábala armáda Sovietskeho zväzu na konci studenej vojny.

To, že sa táto látka objavila na území Veľkej Británie, má podľa nej len dve možné vysvetlenia - buď to bol útok zo strany ruského štátu, alebo Rusko stratilo kontrolu nad vysoko nebezpečnou smrtiacou látkou, ktorú vlastní. Okrem Británie aj USA, Francúzsko a Nemecko tvrdia, že za otrávením stojí Rusko.



Opätovne zvolený ruský prezident Vladimir Putin obvinenie označil za nezmysel. K incidentu sa po prvý raz vyjadril po zverejnení predbežných výsledkov nedeľných prezidentských volieb, pričom trval na tom, že Rusko zničilo všetky svoje chemické zbrane. Útok nazval tragédiou, poznamenal však, že ak by bývalého špióna s dcérou skutočne otrávili sovietskou nervovoparalytickou látkou, boli by na mieste mŕtvi.

Doplnil tiež, že je nezmysel predpokladať, že by Rusko pripravilo takýto útok krátko pred prezidentskými voľbami a tiež predtým, ako sa majú v lete v krajine uskutočniť majstrovstvá sveta vo futbale.

Minister zahraničia obvinil Moskvu

Britský minister zahraničia Boris Johnson v nedeľu v relácii Andrewa Marra na BBC Moskvu, aj napriek jej tvrdeniam, obvinil z toho, že hromadí zásoby danej nervovoparalytickej látky.

"Máme dôkazy, že počas uplynulých 10 rokov Rusko nielen vyšetrovalo dodávky nervovoparalytických látok za účelom vrážd, ale tiež vytváralo a hromadilo Novičok," uviedol politik. Johnson vycestuje do Bruselu s cieľom získať u Európskej únie a Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) podporu pre britský postoj v kauze Skripaľ.



Rusko v súvislosti s otrávením Skripaľa a jeho dcéry z krajiny vyhostilo 23 britských diplomatov. Ruské ministerstvo zahraničných vecí zároveň oznámilo, že nariaďuje zatvorenie British Council v krajine a ruší tiež dohodu o znovuotvorení britského konzulátu v Petrohrade.

Diplomati majú krajinu opustiť do týždňa. Reagovali tak na vyhlásenie britskej premiérky Theresy Mayovej, ktorá v stredu oznámila, že sa Spojené kráľovstvo rozhodlo z krajiny vyhostiť 23 ruských diplomatov, zmraziť vzťahy s Ruskom na vysokej úrovni a rozšíriť protiruské ekonomické sankcie. Výsledkom týchto opatrení je napríklad zrušenie pozvánky pre ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova na návštevu krajiny či neúčasť členov kráľovskej rodiny a politikov na spomínaných letných majstrovstvách sveta vo futbale v Rusku.





