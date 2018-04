Medzinárodná sieť autocentier AAA AUTO tento rok predala už 21 000 vozidiel, rast ťahajú inovácie

BRATISLAVA 11. apríla 2018 (WBN/PR) - Pobočky značky AAA AUTO sú už na 44 miestach, denne sa predá priemerne 213 áut.

Tohtoročná sezóna je z hľadiska objemov predaja ojazdených vozidiel pre autocentrá AAA AUTO, prevádzkované skupinou AURES Holdings, rekordný. Za prvý kvartál tohto roka a začiatok apríla si zákazníci odviezli už viac ako 21 000 vozidiel a v marci prvýkrát skupina prekonala hranicu 7 000 áut predaných za jeden kalendárny mesiac.

„Za prvý kvartál sme predali vyše 19 200 vozidiel. Medziročný rast oproti rovnakému obdobiu vlaňajšieho roka dosiahol skoro deväť percent. Priemerný mesačný predaj tento rok prekročil 6 400 automobilov, pričom v marci sme sa prvý raz prehupli cez 7 190 áut. Tento rast je výsledkom nášho úsilia prinášať zákazníkom prostredníctvom inovácií, na ktoré sme sa sústredili v posledných niekoľkých rokoch, stále pozitívnejší nákupný aj predajný zážitok. Významný vplyv má tiež postupné rozširovanie siete pobočiek, ku ktorému vždy pristupujeme po dôkladných analýzach lokálnych socio-demografických ukazovateľov a na základe detailného vyhodnotenia testovacej prevádzky,“ uviedla Karolína Topolová, generála riaditeľka siete autocentier AAA AUTO, prevádzkovanej skupinou AURES Holdings. Od začiatku roka spoločnosť uviedla do prevádzky autocentrá AAA AUTO v poľských mestách Lodž a Poznaň a tiež v maďarskom Györi. „Zatiaľ tieto tri pobočky slúžia ako výkupné centrá, neskôr rozhodneme o ich uvedení do plnej prevádzky vrátane predaja,“ dodala Karolína Topolová. Počet autocentier sa tak dostal na 44.

Najobľúbenejšie vozidlá v predajoch skupiny

V prvom kvartáli bola najpredávanejším ojazdeným vozidlom v sieti AAA AUTO na Slovensku už tradične Škoda Octavia, nasledovaná Škodou Fabia a Volkswagenom Passat. Najvýraznejšie rastie záujem o značky Dacia, Kia a Audi.

Najpredávanejšie vozidlá v sieti AAA AUTO v I. Q 2018 Slovensko ČR Maďarsko Poľsko Škoda Octavia Škoda Octavia Opel Astra Opel Astra Škoda Fabia Škoda Fabia Suzuki Swift Škoda Fabia Volkswagen Passat Volkswagen Passat Ford Focus Ford Focus Volkswagen Golf Volkswagen Golf Toyota Ignis Škoda Octavia Ford Focus Hyundai i30 Škoda Octavia Renault Clio Opel Astra Ford Focus Volkswagen Passat Volkswagen Golf Škoda Superb Škoda Superb Volkswagen Golf Renault Megane Kia Ceed Ford Mondeo Toyota Yaris Ford Mondeo Kia Sportage Škoda Yeti BMW 3 Volkswagen Passat Dacia Duster Kia Ceed Opel Corsa Nissan Qashqai

Inovácie

Inovácie, ktoré skupina začiatkom roka vyčlenila do samostatného inovačného laboratória AuresLab, sa prelínajú naprieč všetkými značkami skupiny a ich hlavným cieľom je zlepšenie zákazníckeho komfortu a posilnenie kvality a cenovej konkurencieschopnosti ponúkaných vozidiel. V rámci inovácií sú zavádzané aj špecializované softvérové riešenia, ktoré umožňujú detailný monitoring trhu ojazdených vozidiel na celom teritóriu, kde spoločnosť pôsobí. „Náš servis pre zákazníkov, výkup a predaj vozidiel už dávno nie sú založené iba na individuálnych výkonoch mnohých jednotlivcov na desiatkach predajných miest. Dnes riadime vyhľadávanie, výkup aj predaj áut a vzťahy so zákazníkmi pomocou sofistikovaných systémov, ktoré eliminujú vplyv jednotlivca a dokážu bezprostredne reagovať na okamžitú situáciu v konkrétnom prípade,“ vysvetlila Topolová. Vyjadrením postupného výrazného rozšírenia podnikateľského záberu skupiny bola aj zmena názvu českej materskej spoločnosti od 1. marca 2018. „Nie sme už len predajcovia ojazdených vozidiel pod značkou AAA AUTO. Rozhodli sme sa preto tento stav reflektovať aj v názve českej materskej spoločnosti. AURES ako skratka Automotive Retail Systems, lepšie vystihuje naše zameranie na poskytovanie komplexných riešení mobility,“ dodala. Vozidlá sa však aj naďalej budú predávať pod značkami AAA AUTO, Mototechna či Auto Diskont. Zákazníkov na Slovensku sa premenovanie nijako nedotkne, slovenská dcérska spoločnosť ostáva bezo zmeny a naďalej s názvom Autocentrum AAA AUTO.

Inovačné laboratórium skupiny AURES Holdings pod názvom AuresLab zahájilo svoju činnosť v januári a boli do neho sústredené jednak už existujúce, ako aj pripravované projekty inovácií. Úlohou AuresLabu je po dôkladnom testovaní uvádzať úspešné projekty do prevádzky. „Inovácie sa budú týkať celej skupiny, od výkupu, predaja, finančných služieb, marketingu, popredajného servisu, až k interným systémom riadenia, ktorých dopad pocítia aj zákazníci. V tomto roku vynaložíme na projekty riadené inovačným laboratóriom AuresLab až 400 000 eur, do roku 2020 to môže byť až 1,5 milióna eur,“ povedal prevádzkový riaditeľ siete autocentier AAA AUTO Petr Vaněček, do ktorého kompetencií už spadajú aj inovácie v rámci celej skupiny. Pripomenul, že AAA AUTO sa od konkurencie od začiatku odlišovalo hlavne vďaka inováciám. „Inovatívny bol už samotný biznis model výkupu vozidiel za hotovosť priamo do nášho vlastníctva, s ktorým sme prišli už na začiatku, pred dvadsiatimi šiestimi rokmi. Nasledovali ďalšie prvenstvá, ako napríklad vytvorenie zákazníckeho call centra či využitie internetu ako významného nástroja podpory predaja a výkupu. Z poslednej doby je to rozšírenie prezentácie ponuky vozidiel na Facebook a Instagram či zavedenie identifikácie áut pre zákazníkov s pomocou QR kódov,“ uviedol Vaněček.

V rámci inovácií spoločnosť zriadila zatiaľ v Českej republike tiež nové oddelenie Corporate Car Sales. „Vytvorili sme tím, úplne orientovaný na starostlivosť o korporátnych zákazníkov. Ide o model podobný ako napríklad pri bankových službách, kde je rozdelenie na retailových a korporátnych zákazníkov bežné. Značka AuresApps sa zasa sústredí na vývoj špecializovaných softvérových riešení na oceňovanie, výkup, predaj či správu skladových zásob vozidiel pod názvami Algorithmic Pricing, New Leads či Stock Allocation,“ uviedol výkonný riaditeľ AuresLab Stanislav Gálik.

Register prevádzkových záznamov vozidiel

Národná rada SR schválila nový zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, ktorý nahrádza mnohokrát novelizovaný zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. Nová právna úprava mimo iného zavádza vnútroštátny register prevádzkových záznamov vozidiel, do ktorého sa bude zaznamenávať hodnota počítadla prejdenej vzdialenosti v rôznych životných situáciách vozidla až do jeho vyradenia z evidencie. Ministerstvo dopravy a výstavby SR pristúpilo k jeho zavedeniu v snahe eliminovať neoprávnené zásahy a manipuláciu so stavom odometrov. Zákon zavádza povinnosť pre jednotlivé technické služby, právnické osoby, fyzické osoby – podnikateľov a orgány zasielať informácie o vozidlách do registra.

„Tento krok vnímame veľmi pozitívne, dlhodobo sa snažíme bojovať proti stáčaniu kilometrov. Register umožní overiť stav odometra a podľa toho zvážiť kúpu vozidla. Čím viac záznamov v registri bude, tým budú informácie o stave odometra dôveryhodnejšie a budú mať väčšiu vypovedaciu hodnotu,“ uviedol zákaznícky ombudsman siete autocentier AAA AUTO Alexander Štefuca. „Avšak, aby boli záznamy skutočne relevantné a register bol využívaný, je potrebné, aby sa dalo podľa nich skutočne riadiť a dalo sa naň spoľahnúť. Dúfame, že nebude dochádzať k prípadom, kedy sa napríklad po roku objaví iný záznam, ktorý bude spochybňovať tie predchádzajúce a predávajúcemu bude hroziť pokuta,“ dodal Štefuca.

Zavedenie registra by však malo byť len prvým krokom. Aby bol register skutočne účinný, malo by nasledovať jeho napojenie na ďalšie národné registre krajín Európskej únie. K stočeniu kilometrov v autách totižto najčastejšie prichádza pri ich dovoze z cudziny, kedy sa vo väčšine prípadov kompletne stratí história vozidiel. „Kým však k tomuto príde, tak aby bol register skutočne účinný a nápomocný, dúfame, že dealeri resp. predajcovia áut do neho budú po dovoze auta na Slovensko zadávať aj údaje, ktoré majú vo svojich medzinárodných databázach, aby tak bolo možné overiť aj automobily, ktoré k nám prídu spoza hraníc,“ vyjadril sa Štefuca.





