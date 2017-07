Medzi Bratislavou a Dunajskou Stredou sa chystajú výluky, cestujúcich prepravia autobusmi

BRATISLAVA 7. júla (WebNoviny.sk) - Železnice SR upozorňujú cestujúcich na viaceré obmedzenia v železničnej doprave, ku ktorým dôjde v priebehu nasledujúceho týždňa.

Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa ŽSR Martina Pavlíková, na štyroch úsekoch medzi stanicami Bratislava - Nové Mesto a Dunajská Streda uskutočnia železnice plánový strojný výrub porastov a orezanie konárov, ktoré sa nachádzajú v blízkosti koľají.



V pondelok 10. júla o 9:10 z tohto dôvodu začne ako prvá výluka v úseku Orechová Potôň – Lehnice a potrvá do popoludnia do 13:50. O deň neskôr 11. júla o 9:15 bude výluka v úseku Lehnice – Kvetoslavov. Výluka potrvá do 13:40.

V poradí tretia výluka sa začne 12. júla o 9:10 na úseku Dunajská Streda – Orechová Potôň. Jej ukončenie ŽSR predpokladajú o 13:50. Vo štvrtok 13. júla od 9:45 budú zamestnanci ŽSR so svojou technikou rúbať a orezávať porast v úseku Podunajské Biskupice – Bratislava - Nové Mesto. Ukončenie prác predpokladajú o 14:10.



Keďže ide vo všetkých prípadoch o jednokoľajný medzistaničný úsek, cestujúci budú v čase výluky vlakov prepravovaní autobusmi, ktoré zabezpečuje dopravca RegioJet.

ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku uvedených prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.