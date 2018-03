McDrive v Auparku bude mať po novom vlastný vjazd aj výjazd

BRATISLAVA 8. marca 2018 (WBN/PR) - Návštevníci McDrive v reštaurácii McDonald´s v bratislavskom Auparku už onedlho nebudú musieť do McDrive vchádzať cez parkovisko, kde parkujú aj iní návštevníci obchodného centra. V rámci úprav systému dopravy, ktorá prinesie nový, inteligentný systém pohybu vozidiel, to naplánovala spoločnosť Unibail-Rodamco, ktorá Aupark vlastní. Túto úpravu privítala aj spoločnosť McDonald´s Slovensko.

„Samostatný vjazd a výjazd našich zákazníkov McDrive je vítaná zmena, ktorú podporujeme. Pre našich zákazníkov to znamená veľké zvýšenie komfortu – ušetria čas a ich pohyb vozidiel bude plynulý“, povedala riaditeľka PR McDonald´s pre Českú a Slovenskú republiku Zuzana Svobodová a dodala, že systém voľného vjazdu a výjazdu návštevníkov každého zariadenia McDrive je jedným z kľúčových prvkov filozofie zariadenia. „Prevádzka v Auparku je pre nás veľmi dôležitá a fakt, že teraz dosiahneme aj takéto zvýšenie komfortu pre návštevníkov McDrive je naozaj dôležitý. Dostaneme sa tak na úroveň McDonald’s štandardov, ktoré svojim zákazníkom poskytujeme,“ uviedla ďalej Svobodová.

Kroky vedúce k úprave parkoviska sa začnú už v marci a Unibail-Rodamco predpokladá, že budú trvať približne dva mesiace tak, aby v lete už bol systém plne funkčný. Pre majiteľa Auparku je táto zmena tiež veľmi dôležitá, pretože umožní zaviesť na vonkajšom parkovisku pred obchodným centrom moderný a prehľadnejší systém signalizácie počtu voľných parkovacích miest.

Unibail-Rodamco plánuje v rámci väčšieho projektu rozvoja Auparku aj niekoľko ďalších projektov, ktoré zefektívnia pohyb vozidiel a osôb po obchodnom centre a prinesú väčší komfort návštevníkom centra.

O spoločnosti Unibail-Rodamco

Spoločnosť Unibail-Rodamco SE, založená v roku 1968, je najväčšou európskou akciovou spoločnosťou na trhu komerčných nehnuteľností s pôsobením v 11 krajinách kontinentálnej Európy a portfóliom aktív vo výške 43,1 miliárdEUR (údaj z 31. decembra 2017). Cieľom skupiny v pozícii integrovaného operátora, investora a developera je pokryť celý reťazec tvorby hodnoty nehnuteľností. Unibail-Rodamco uplatňuje svoj potenciál vďaka podpore 2 000 kvalifikovaných pracovníkov na vysoko špecializované trhové segmenty, ako sú veľké nákupné centrá v najväčších európskych mestách, kancelárie a veľké kongresové a výstavné centrá v okolí Paríža. Unibail-Rodamco vlastní a prevádzkuje 67 nákupných centier, z ktorých 56 priláka viac než 6 miliónov zákazníkov ročne. Tieto nákupné centrá sa nachádzajú v najväčších a najbohatších európskych mestách ako sú Paríž, Madrid, Štokholm, Amsterdam, Mníchov, Viedeň, Varšava či Praha. Okrem svojich stálych aktív má spoločnosť Unibail-Rodamco k 31. decembru 2017 hodnotu 7.9 miliárd EUR na developerských projektoch. To zahŕňa kultové maloobchodné projekty svetovej úrovne, ako napríklad The Mall of the Netherlands v blízkosti Haagu a Überseequartier v Hamburgu. Skupina sa vyznačuje svojím zameraním na najvyššie architektonické, urbanistické a environmentálne štandardy. Z dlhodobého hľadiska sa jej prístup a udržateľná vízia zameriavajú na výstavbu alebo prestavbu skvelých miest ideálnych na nakupovanie, prácu či zábavu. Skupina sa zaviazala dbať na environmentálnu, ekonomickú a sociálnu udržateľnosť, o čom svedčí aj jej zapísanie do indexov FTSE4Good a STOXX Global ESG Leaders. Je tiež členom indexov CAC 40, AEX 25 a EuroSTOXX 50. V jej prospech hrá rating A od ratingových agentúr Standard & Poor’s a Fitch Ratings.

