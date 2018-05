McDavid, Kane či Gaudreau. Na MS v hokeji 2018 bude vyššia kvalita ako na ZOH v Pjongčangu

KODAŇ 4. mája (WebNoviny.sk) - V ostatných 20 rokoch platilo pravidlo, že v olympijskej sezóne boli majstrovstvá sveta v hokeji len akýmsi príveskom hviezdami nabitého turnaja pod piatimi kruhmi.

Neoblomnosť vedenia NHL nepustiť najlepších svetových hokejistov na ZOH do kórejského Pjongčangu spôsobila, že skutočný vrchol tejto sezóny sa udeje v najbližších vyše dvoch týždňoch v Dánsku (4.- 20. 5.) na majstrovstvách sveta. Táto severská krajina bude hostiť hokejovú elitu po prvý raz v histórii.

Na rozdiel od ZOH kvantita aj kvalita z NHL

Zo šestnástich účastníkov svetového šampionátu iba nováčikovia z Kórejskej republiky a ešte Lotyši, Bielorusi a Nóri nebudú mať vo svojich výberoch ani jedného hráča pôsobiaceho v najprestížnejšej svetovej profilige.

Kanaďania a Američania budú mať vystavané tímy kompletne na profíkoch, ktorí sa svojimi mužstvami neprebojovali do play-off NHL, Švédi budú mať 16 takýchto hráčov, Fíni osem, Rusi sedem a Česi šesť. Švajčiari sa predstavia so štyrmi hokejistami z NHL, Nemci s tromi, Dáni a Slováci s dvomi, Francúzi a Rakúšania s jedným. V tejto kvantite nebude núdza o najvyššiu kvalitu.

Až piati hokejisti z najlepšej tridsiatky kanadského bodovania NHL v tejto sezóne sa predstavia v ľadových arénach v Kodani a Herningu. Okrem najproduktívnejšieho hráča celej súťaže, 108-bodového Kanaďana Connora McDavida (Edmonton Oilers) to bude v kanadskom drese aj ďalší mladík Mathew Barzal (NY Islanders), vo fínskom Mikko Rantanen (Colorado Avalanche) a dvaja Američania - Johnny Gaudreau (Calgary Flames) a Patrick Kane (Chicago Blackhawks).

Buremu sa páči ruská zostava

Aj z vyššie uvedeného výpočtu sa dá usudzovať, že najväčšia palebná sila bude sústredená v zámorských tímoch Kanady a USA, či v tom švédskom, ktoré bude obhajovať titul majstra sveta. Tradične silní budú Rusi, ktorých základ budú tvoriť zlatí medailisti zo ZOH 2018 na čele s niekdajšou hviezdou NHL Pavlom Daciukom či Nikitom Gusevom.



"Rusko musí mať na majstrovstvách sveta najvyššie ambície. Máme kvalitný výber hráčov, od ktorých sa dá veľa očakávať. Z trojice brankárov každý môže byť jednotka v tíme a veľmi dobrý je aj výber stredných útočníkov - Anisimov, Kablukov, Andronov a Daciuk, o ktorom sa ani nemusíme baviť," vyhlásil niekdajší najlepší kanonier NHL Pavel Bure na webe championat.com.

Kanaďania majú správny mix

Od roku 2012 si tituly majstra sveta podelili iba tri krajiny, dvakrát zlaté medaily zavesili na krk Kanaďanom, Rusom a Švédom. "Javorové listy" sa vlani na MS v Nemecku snažili zavŕšiť zlatý hetrik, ale doslova v hodine dvanástej - v samostatných nájazdoch finálového zápasu - im zlato vyfúkli Švédi. Teraz majú Kanaďania opäť najvyššie ambície, túžia po 21. titule majstra sveta.

"Máme naozaj veľkú kvalitu v tíme, správny mix mladých hráčov so staršími a skúsenejšími," priznal asistent generálneho manažéra kanadského výberu Sean Burke. "V útoku sme ukázali veľa pozitívnych vecí, musíme ešte zlepšiť obranné činnosti. Rovnako si ešte niektorí musia zvyknúť na európske rozmery ľadovej plochy, ale to príde," povedal Connor McDavid po triumfe 6:1 v príprave nad Lotyšmi.



Práve McDavid, ktorý v roku 2016 bol v zlatom tíme Kanady na MS, bude kapitán na MS 2018. Jeho asistentmi budú Ryan O´Reilly (Buffalo Sabres) a Brayden Schenn (St. Louis Blues). "Dôležité písmená na dresoch budú mať hráči, ktorý už zažili úspechy na medzinárodných podujatiach. To by sa malo prejaviť na celom tíme," uviedol tréner Kanaďanov Bill Peters na webe globalnews.ca.

Kapitánom amerického výberu bude ďalšia superhviezda z NHL Patrick Kane. Jeho Chicago prvýkrát od roku 2008 chýba v play-off bojov o Stanleyho pohár, a tak si produktívny krídelník prišiel predĺžiť sezónu do Dánska s vidinou medailového úspechu. "Urobili sme z Patricka kapitána a sme tým nadšení. Jeho vášeň pre reprezentáciu svojej krajiny je veľká, preto sme hrdí na to, že ho máme v tíme," vyhlásil generálny manažér tímu USA Bill Zito.

Hrací systém sa nezmenil

Na 82. majstrovstvách sveta v dánskych mestách Kodaň a Herning sa predstaví 16 najlepších hokejových tímov sveta, ktoré vo dvoch základných osemčlenných skupinách budú bojovať systémom každý s každým o osem miesteniek do štvrťfinále.

Do vyraďovacej časti sa z oboch skupín prebojujú štyri najvyššie umiestnené kolektívy. Pre mužstvá na 5. - 8. mieste z oboch dejísk sa šampionát končí, pričom najnižšie umiestnené výbery sa minimálne na rok rozlúčia s elitnou kategóriou.



O rok v Bratislave a Košiciach ich nahradia Taliansko a Veľká Británia. "Organizátori nasledujúcich MS Slováci nemôžu zostúpiť do nižšej kategórie. Ak by skončili v A-skupine na poslednom 8. mieste, do A-skupiny I. divízie MS vypadne 14. tím hodnotenia šampionátu v Kodani," vraví výklad pravidiel Medzinárodnej hokejovej federácie.

Vyraďovacia časť sa rovnako ako na predchádzajúcich šestnástich šampionátoch bude hrať od štvrťfinále až po finálový duel na jeden víťazný zápas. Celkovo sa v kodanskej Royal Arene a herninskej hale Jyske Bank Boxen uskutoční 64 stretnutí, na tímy bojujúce o medaily čaká desať náročných duelov. Rovnako ako pred rokom sa štvrťfinále bude hrať "krížovým" spôsobom.

Prvý cieľ organizátori splnili

Dáni sú hrdí na to, že svetový šampionát sa po prvý raz uskutoční v ich krajine. Rovnako hrdo informujú o prekročení hranice 300 000 predaných lístkov. Také vysoký záujem v minulosti nezaznamenalo žiadne športové podujatie organizované v tejto krajine.

"Spočiatku nám nikto neveril, že dokážeme zorganizovať svetový šampionát. Neskôr nám neverili, že predáme tak veľa vstupeniek. To, že sme sa dostali cez 300 000 ešte pred začiatkom MS, je fantastické a náš prvý splnený cieľ. Toto číslo, samozrejme, bude ešte rásť. K dispozícii máme dve supermoderné arény, kde radi privítame fanúšikov z celého sveta," uviedol prezident Dánskej hokejovej asociácie Henrik Bach Nielsen.

