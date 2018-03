Mayová stráca už aj posledných spojencov na domácej pôde, skritizoval ju jej predchodca Major

Podľa Majora by Mayová mala zanechať boj za to, čo nazval "ultrabrexit" a podvoliť sa názorom, podľa ktorých by krajina mala aj po vystúpení z únie zostať súčasťou zóny voľného obchodu, alebo aspoň súčasťou colnej únie so zvyšnými 27 členskými krajinami EÚ.