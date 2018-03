Mayová odmieta návrh Európskej únie o brexite, podľa nej podrýva ústavnú integritu Británie

LONDÝN 2. marca (WebNoviny.sk) - Britská premiérka Theresa Mayová v piatok v dlho očakávanom prejave o vystúpení krajiny z Európskej únie zopakovala, že britská vláda odmieta najnovší návrh pravidiel brexitu, ktorý tento týždeň predstavila EÚ.



Únia musí podľa nej pochopiť, že ide o dohodu medzi dvoma stranami, a preto záleží na názore oboch strán. "Ani jedna zo strán nemôže mať presne to, čo by chcela," vyhlásila britská premiérka. Ako však dodala, je presvedčená, že obojstranne akceptovateľnú dohodu sa nakoniec podarí nájsť.

"Opúšťame jednotný trh, veci sa menia," prihovorila sa Mayová britským občanom. Krajina sa podľa nej musí pripraviť aj na to, že "prístup na cudzie trhy bude menší, ako je teraz". Londýn má však na vystúpenie z únie podľa nej dobré dôvody.

Vyberanie čerešničiek

Jedným z tých, o ktorých hovorila, je aj snaha krajiny riadiť si veci svojpomocne a nepodliehať zákonodarstvu európskeho bloku. "Jurisdikcia Európskeho súdneho dvora (ECJ) vo Veľkej Británii musí skončiť," vyhlásila Mayová.



Britská premiérka zároveň odmietla častú kritiku, že Veľká Británia si z európskeho projektu chce "vyberať čerešničky", teda zostať súčasťou únie a spoločného trhu v tých oblastiach, kde sa jej to hodí, a v iných nie. "Faktom je, že každá dohoda o voľnom obchode spočíva v rôznych stupňoch vzájomného prístupu na trhy v závislosti na záujmoch zúčastnených krajín. A ak toto je vyberanie čerešničiek, tak potom každá obchodná dohoda je vyberaním čerešničiek," povedala Mayová.

Európska únia v stredu zverejnila svoj vlastný návrh, ako by mal presne vyzerať odchod Veľkej Británie z Európskej únie. Na 120-tich stranách únia popisuje doterajšie rokovania medzi Bruselom a Londýnom a špecifikuje aj oblasti, v ktorých zatiaľ nedošlo k dohode.

Podrývanie ústavnej integrity Veľkej Británie

Ako pri príležitosti predstavenie tohto plánu vysvetlil európsky vyjednávač pre brexit Michel Barnier, postoj Londýna v mnohých otázkach zostáva stále nejasný a nejednoznačný, a preto sa o načrtnutie komplexnej vízie musela pokúsiť samotná únia.

Mayová na plán únie zareagovala veľmi ostro už v stredu, pričom najviac ju nahneval návrh EÚ, aby Severné Írsko, napriek tomu, že patrí do Británie, ktorá úniu opúšťa, bolo aj naďalej súčasťou voľného trhu a colnej únie so zostávajúcimi 27 štátmi EÚ.



Podľa európskeho vyjednávacieho tímu je práve toto zatiaľ jediná možnosť, ako zabezpečiť, aby nemusela vyrásť pevná hranica medzi Severným Írskom a Írskom.

Mayová dokonca vyhlásila, že návrh EÚ "podrýva ústavnú integritu Veľkej Británie" a ako taký je pre Londýn absolútne neakceptovateľný. "Žiadny britský premiér by s niečím takým nemohol súhlasiť," vyhlásila Mayová. Návrh by podľa nej síce možno zabezpečil, že nevyrastie pevná hranica medzi Írskom a Severným Írskom, ale fakticky by zaviedol pomyselnú hranicu medzi Severným Írskom a zvyškom Veľkej Británie.





