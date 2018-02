Mayer si v olympijskom super G vyjazdil zlato, napodobnil legendárneho Herminátora

PJONGČANG 16. februára (WebNoviny.sk) - Rakúsky reprezentant v zjazdovom lyžovaní Matthias Mayer získal zlatú medailu v super G na ZOH 2018 v kórejskom Pjongčangu.

Víťaz zjazdu zo ZOH 2014 v Soči si štvrtkové deviate miesto v najkĺzavejšej disciplíne vynahradil v piatok. Dvadsaťsedemročný Rakúšan vyhral piatkové super G s náskokom 13 stotín sekundy pred Švajčiarom Beatom Feuzom, bronz si vybojoval obhajca najcennejšieho kovu v tejto disciplíne Nór Kjetil Jansrud (+0,18 s).





"Mám za sebou skvelú jazdu. Podarilo sa mi vybojovať druhé olympijské zlato a mám z neho obrovskú radosť. O to väčšiu, že rozostupy medzi jazdcami nie sú veľké. Náročnosť súťaží v Pjongčangu je o to väčšia, že miestne svahy až tak dobre nepoznáme. Víťazstvo je preto o to cennejšie," povedal víťazný Mayer pre Olympijský informačný servis.

Matthias Mayer sa v piatok stal druhým rakúskym víťazom super G na ZOH, pred ním sa to podarilo v Nagane 1998 legendárnemu Hermannovi Maierovi.

