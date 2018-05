Mattarella ukončil neúspešné rokovania, navrhol vytvorenie prechodnej neutrálnej vlády

RÍM 8. mája (WebNoviny.sk) - Taliansky prezident Sergio Mattarella v pondelok večer navrhol vytvoriť prechodnú vládu, ktorá by krajine vládla do konca tohto roku, s tým, že budúci rok by sa konali nové parlamentné voľby.

Nevidí možnosť vytvoriť vládu

Tie tohtoročné marcové totiž priniesli výsledky, na základe ktorých ani po dvoch mesiacoch nevznikla žiadna vláda. Mattarella zvolal na pondelok okrúhly stôl a pozval naň predstaviteľov všetkých politických strán, ktoré sa dostali do parlamentu - ale len na to, aby im oznámil, že nevidí žiadnu možnosť, ako by sa dala poskladať vláda.

O vláde, ktorú navrhuje, hovoril prezident ako o "neutrálnej" a "udržiavacej" a vyhlásil, že jej členovia by nemali mať právo kandidovať v budúcich parlamentných voľbách. Aj tak nie je isté, ako sa politické strany zachovajú, keďže niektoré z nich takýto scenár už vopred odmietli.

Letné predčasné voľby nie sú časovo reálne

Najväčším kritikom plánu na vytvorenie dočasnej vlády bol doteraz predseda Hnutia piatich hviezd Luigi Di Maio. Ten viackrát v posledných dňoch zopakoval, že by uprednostnil konanie predčasných volieb už v lete tohto roku. Prezident Mattarella však na to v pondelok reagoval s tým, že takýto scenár nie je z časových dôvodov vôbec reálny.



Ešte pred okrúhlym stolom u prezidenta vyzval Mattarellu predseda nacionalistickej strany Liga (bývalá Liga severu) Matteo Salvini, aby už nepoveroval zostavením vlády lídrov iných strán, ale jeho. Liga má na to podľa Salviniho najväčšie právo, keďže je súčasťou pravicovej koalície, ktorá v marcových parlamentných voľbách vyhrala, a zároveň uhrala v rámci tejto koalície najlepší volebný výsledok.

Salvini sa Berlusconiho nevzdá

Salvini v pondelok opätovne odmietol výzvu zo strany Hnutia piatich hviezd, aby sa "zbavil" ďalšieho člena pravicovej koalície, expremiéra Silvia Berlusconiho a jeho strany Forza Italia, čo bola doteraz podmienka Hnutia piatich hviezd na to, aby uvažovalo o spoločnej vláde s Ligou.

Koncom minulého týždňa skrachovalo aj v poradí už piate kolo koaličných rokovaní, ktoré tentoraz absolvovalo Hnutie piatich hviezd a Demokratická strana súčasného premiéra Paola Gentiloniho a expremiéra Mattea Renziho.

Dve frakcie

Demokratov otázka prípadného vstupu do koalície s Hnutím piatich hviezd hlboko rozdelila a v strane sa vytvorili dve frakcie. Jedna z nich si vie za určitých podmienok predstaviť vstup do vlády, no druhá trvá na tom, že takúto vládu podporovať nebude.

Parlamentné voľby v Taliansku sa konali 4. marca. Ako najsilnejší subjekt z nich vzišlo Hnutie piatich hviezd, no ak sa výsledok posudzuje podľa predvolebných koalícií, je víťazom pravicová koalícia, v ktorej figuruje Forza Italia, Liga a krajne pravicová strana Bratia Talianska.

Na treťom mieste za pravicovou koalíciou a Hnutím piatich hviezd skončila stredoľavá koalícia, v ktorej dominuje aktuálne vládnuca Demokratická strana.

Pozrite si náš nový Magazín !

Pravda o sušičoch rúk. Tieto prístroje rozhodne nie sú hygienické!

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.