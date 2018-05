Matovič upozornil na ďalšiu podozrivú kúpu ministerky Sakovej a vyzval ju, aby už nerobila hanbu

BRATISLAVA 4. mája (WebNoviny.sk) - Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) s manželom kúpili v roku 2014 ďalší lukratívny priestor neprimerane pod cenu.

Všetci z nej idú do kolien

Informoval o tom na dnešnej tlačovej besede líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič. Ako povedal, kancelársky priestor v osemročnej novostavbe na Tomášikovej ulici v bratislavskej metskej časti Ružinov kúpila firma jej manžela Alexandra Saka IN COMPANY, s. r. o., za 80 838 eur.

Matovič to uviedol na základe účtovnej závierky firmy IN COMPANY, s. r. o., za rok 2014. Priestor na prvom poschodí má podľa jeho slov rozlohu 158,25 metra štvorcových. Podľa Matoviča sa predával ako skolaudovaný holopriestor.

"Meter luxusných kancelárskych priestorov kúpili za 510,82 eura za meter štvorcový. Ide o priestory v novostavbe a na výbornej adrese," povedal Matovič. Ako uviedol, iný kancelársky priestor s rozlohou 125,25 metra štvorcového na tom istom poschodí kúpila iná firma za 175-tisíc eur, teda meter štvorcový za 1 397 eur. "Ministerka nám chce nahovoriť, že tam, kde príde, tam všetci idú do kolien?" pýtal sa Matovič.

Spôsob legalizácie úplatkov

Podľa neho je dnes trhová cena kancelárskeho priestoru ministerky 221-tisíc eur. "Rozdiel je viac ako 140-tisíc eur. Už pred viac ako tromi rokmi, keď ho kupovali, už vtedy na tom zarobili," vyhlásil.



Matovič sa pýtal, či priestor kupovali za peniaze z úplatkov, z provízií. Dnes líder hnutia OĽaNO nevie zistiť, od koho priestor kupovali. Podľa Matoviča je presne toto spôsob, ako zlegalizovať úplatky.

Podá trestné oznámenie

"Buď od niekoho, komu predtým robili lobing, alebo platili 80-tisíc a ďalšie išli bokom. Pani Saková, mate čo vysvetľovať," uviedol Matovič s tým, že by sa mala z postu ministerky vnútra pobaliť čím skôr. "Bol by som rád, ak by ste ďalej nerobili hanbu. Verím, že v stredu už nebudete ministerka vnútra," odkázal Sakovej. Matovič dodal, že na Sakovú podá trestné oznámenie.

Priestor kupovala firma Alexandra Saka IN COMPANY, s. r. o., v čase, keď ešte boli so Sakovou manželia. V čase rozvodu podľa Matoviča firma v plnom rozsahu patrila do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

"Ministerka Saková bola jej polovičnou majiteľkou v čase, keď firma robila špinavé biznisy," uviedol Matovič. Tento týždeň už informoval o lacných kúpach lukratívneho priestoru v Panorama city v Bratislave, ako aj haly v Pezinku.

