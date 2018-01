Matovič nesníva o poste premiéra či ministra, chce ‘kefou vydrať’ hlboko zažratú špinu

BRATISLAVA 3. januára (WebNoviny.sk) – Líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič neplánuje skončiť v politike. Povedal to v rozhovore pre agentúru SITA s tým, že často ho politika oberá o energiu.

Zutekať teraz iba preto, lebo výsledok sa nedostavil za rok, za dva, by nebolo fér. Jednoducho, tá špina sa nám tu zažrala príliš hlboko a treba ju poriadne kefou vydrať, a to sa snažím robiť. Kým sa to nepodarí, dovtedy by bolo akékoľvek zutekanie zbabelé, vyhlásil.





Napriek tomu, že má s politikou plány aj v budúcnosti, ambície stať sa premiérom alebo obsadiť ministerskú stoličku nemá. “Mojou ambíciou je, aby som umožnil Slovensku znova sa nadýchnuť, nie snívať o poste premiéra či ministra,” uviedol.

Podľa neho premiér Robert Fico kryje zlodejiny. “Každý rok naše generácie zadlžuje. Mojou ambíciou je zastaviť rozkrádanie a zadlžovanie, aby na to nedoplácali naše deti,” uzavrel Matovič.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.