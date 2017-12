Matovič kritizoval Fica za jeho nátlak na Kisku, Budaj sa obul Žitňanskej

BRATISLAVA 12. decembra (WebNoviny.sk) - Ústavný súd SR je posledná inštancia, ktorá má chrániť spravodlivosť, keď iné súdy zlyhajú. Povedal to na tlačovej besede líder hnutia OĽaNO Igor Matovič na margo toho, že prezident Andrej Kiska srojí pred dôležitým rozhodnutím. Dnes informuje o svojom stanovisku, ako bude konať v prípade vymenovania chýbajúcich ústavných sudcov.

"Keď dovolíme skorumpovaným ľuďom, ktorí sú reprezentovaní Robertom Ficom a Robertom Kaliňákom, aby obsadili ústavný súd, aby prezident Kiska vymenoval ústavných sudcov podľa ich gusta, zabezpečia si beztrestnosť do roku 2031," povedal Matovič a dodal, že samotné rozhodnutie, koho sa rozhodne prezident vymenovať za ústavných sudcov, je len na jeho rozhodnutí.

Fico najviac tlačí na prezidenta

Podľa Matoviča práve premiér Fico v posledných dňoch najviac tlačí na prezidenta. "Kto sa mu najviac vyhráža, kto ho zastrašuje? Dvaja Robertovia. Oni potrebujú mať zadné vrátka a tými má byť ústavný súd," dodal. "Boli by sme veľmi radi, keby prezident toto neumožnil," dodal Matovič.





Poslanec za OĽaNO Ján Budaj vyjadril sklamanie, že ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská počas svojho doterajšieho pôsobenia v rezorte neiniciovala zmenu voľby ústavných sudcov. Budaj by privítal, keby sa súčasný systém, keď poslanci Národnej rady SR volia nadpolovičnou väčšinou kandidátov na ústavných sudcov, zmenil na voľbu dvojtretinovou väčšinou.





To by bola podľa poslanca najdemokratickejšia cesta voľby ústavných sudcov. Podľa neho kríza ústavných inštitúcií vytvorila veľa napätia. "Nech sa prezident rozhodne akokoľvek, nebude to prinášať stabilitu," uviedol Budaj. "Ak sa rozhodne nemenovať ústavných sudcov, urobí krok do neznáma," dodal. Ak by vymenoval zvolených kandidátov, do roku 2031 by sme mali "stranícky jednofarebný súd".

Kiska porušil ústavné práva sudcov

Prezident Andrej Kiska nevymenovaním chýbajúcich sudcov z kandidátov zvolených Národnou radou SR porušil ich ústavné práva. Rozhodol o tom prvý senát Ústavného súdu (ÚS) SR.

Zároveň zrušil rozhodnutia prezidenta o nevymenovaní a vrátil prezidentovi vec na ďalšie konanie. Prikazuje prezidentovi, aby vo veci znova konal a z navrhnutých kandidátov vymenoval troch nových sudcov ústavného súdu. Prezident sa má dnes k tomuto rozhodnutiu ústavného súdu vyjadriť.





Ústavný súd posudzoval, či prezident Andrej Kiska svojím postupom, teda nevymenovaním kandidátov za sudcov ÚS, porušil ústavné právo kandidátov Jána Bernáta, Miroslava Duriša, Evy Fulcovej, Juraja Sopoligu a Jany Laššákovej. Pätica kandidátov v sťažnosti namietala, že prezident svojím postupom porušil ich základného práva na prístup k voleným a iným verejným funkciám za rovnakých podmienok a žiadali, aby ÚS rozhodol.

Prezident Kiska odmietol vymenovať z piatich kandidátov dvoch za sudcov ÚS s odôvodnením, že vo svojej doterajšej praxi sa nevenovali ústavnému právu a ochrane ľudských práv a existujú závažné pochybnosti, či sú schopní zastávať funkciu ústavného sudcu.

