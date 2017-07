Matovič je pripravený na exekúciu, pokutu nezaplatí

BRATISLAVA 21. júla (WebNoviny.sk) - Rozhodnutiu zaplatiť pokutu sa líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič nepodvolí. Povedal to na dnešnej tlačovej besede s tým, že si je vedomý, že cez exekútora ho to bude stáť viac.

"Ale nedokážem to spraviť - skloniť hlavu a pokutu zaplatiť. Budem jeden z milióna ľudí, voči ktorým je vedená exekúcia," povedal Matovič po tom, čo vo štvrtok Kancelária NR SR informovala o tom, že dala podnet k exekúcii Matoviča. "Pokutu, ktorú mi Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií udelil, mi dal na základe toho, že som údajne porušil zákon o ochrane verejného záujmu, keď sa mi automaticky obnovila živnosť. Na živnosť som mal tržbu nula eur," uviedol.

Porušenie verejného záujmu

Spýtal sa, prečo výbor neudelil pokutu premiérovi Robertovi Ficovi za to, že "býva v byte daňového podvodníka a berie mesačne päťtisíc úplatok". Dodal, že je to 57 mesiacov, čo Fico býva v byte podnikateľa Ladislava Bašternáka. "To je porušenie, valcovanie verejného záujmu. O tomto porušení výbor, tí sudcovia, odmietli čo i len rokovať," povedal Matovič a dodal, že rovnako sa výbor nezaoberal ani pôžičkou, ktorú mal minister vnútra Robert Kaliňák poskytnúť spoločnosti B. A. Haus.

"Ohrozenie verejného záujmu bola moja "pro forma" živnosť na poličke, nepodnikal som, iba sa mi automaticky obnovila," uviedol. Podľa neho medzi základné ľudské občianske a ústavné práva patrí právo na spravodlivý proces, ktorý on v tomto prípade podľa vlastných slov nemal. Koaličných členov výboru za Smer-SD, SNS a Most-Híd označil za sudcov, ktorí ho nenávidia.

Sudcovia boli politickí oponenti

"Moji oponenti vo výbore majú ústavnú väčšinu a oni mňa súdili. Moji sudcovia boli moji politickí oponenti, ktorým hovorím, že okrádajú ľudí. Títo ľudia o mne akože spravodlivo rozhodli. Nikdy sa nepodvolím, lebo nemám nárok na spravodlivý proces," dodal líder obyčajných ľudí s tým, že aj ústavný súd, kde je väčšina sudcov dosadených podľa neho Ficom, rozhodol proti nemu.

"Z tohto dôvodu pokutu nezaplatím. Viem, že majú absolútnu moc, nech si poslúžia," dodal. Keďže všetok svoj majetok Matovič v minulosti prepísal na svoju manželku, bude na kreativite exekútorov, čo mu vezmú. Dodal, že sa v tejto veci neobráti na súd v Štrasburgu, keďže podľa jeho právneho zástupcu na to nemá právo.

Pokutu neuhradil

Kancelária Národnej rady SR vo štvrtok 20. júla informovala média, že dala podnet k exekúcii poslanca NR SR Igora Matoviča za to, že neuhradil pokutu, ktorú mu udelil Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií za opakované nepozastavenie živnosti. Kancelária NR SR tak urobila až po využití všetkých možností na vyzvanie poslanca, aby uhradil pokutu vo výške približne 12-tisíc eur. Agentúru SITA o tom informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.

Kancelára NR SR informuje, že rozhodnutie Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií Matovičovi riadne doručili, čiže má vedomosť o tejto pokute, jej výške aj lehote splatnosti. Matovič podľa Kancelárie NR SR pokutu neuhradil, pričom posledným dňom na úhradu v 30 dňovej lehote na zaplatenie bol 24. apríl.

Bude mu odosielaná výzva

„Od tohto dňa je dlžník v omeškaní, a preto mu bola odosielaná výzva určujúca dodatočnú lehotu na úhradu s upozornením, že v prípade neuhradenia dlhu je Kancelária NR SR povinná pokutu vymáhať cestou exekúcie,“ informuje Kancelária NR SR s tým, že Matovičovi sa pokúsili doručiť výzvu na úhradu dvakrát, no neúspešne. Obe písomnosti mu adresovali poštou do jeho vlastných rúk, no zásielky sa vrátili ako neprebrané.

„K dnešnému dňu sa Kancelária NR SR nemala možnosť s Matovičom dohodnúť, keďže si poštu v tejto veci opakovane neprebral a zároveň nie je zaznamenaná jeho snaha alebo vôľa riešiť formu úhrady tejto pohľadávky. O splátkový kalendár nepožiadal,“ informuje Kancelária NR SR s tým, že v zmysle zákona o pohľadávkach štátu je povinná využívať všetky právne prostriedky na vymáhanie pokuty a dbať, aby nedošlo k zániku alebo premlčaniu práv na jej vymáhanie ani k zníženiu pohľadávky štátu.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.