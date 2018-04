Matovič hovorí o zázraku ministra Druckera, vilu na Floride kúpil za neprimerane nízku sumu

BRATISLAVA 12. apríla (WebNoviny.sk) - Manželka ministra vnútra Tomáša Druckera Lucia Druckerová kúpila špičkovú vilu na Floride za neprimerane nízku cenu.

Poukázal na to vo štvrtok líder hnutia OĽaNO Igor Matovič s tým, že Drucker svojimi vyjadreniami v uplynulých dňoch priznal, že rozhoduje o naložení s majetkom firmy jeho manželky, keď vyhlásil, že sa dohodol s manželkou na ukončení jej podnikateľských aktivít.

Matovič poukázal na to, že 12. júla 2017 Lucia Druckerová kúpila na Floride polovicu vily za 60 500 dolárov. "Minister Drucker povedal, že to kúpil lacnejšie, lebo bude investovať do rekonštrukcie," pripomenul Matovič Druckerovo vyjadrenie, ktoré zaznelo v médiách, keď vilu Druckerovci kúpili.

Honosná vila v špičkovej kvalite

Podľa Matoviča ide o veľmi honosnú vilu v špičkovej lokalite na západnom pobreží Floridy. Ako uviedol, Amerika si stráži prevody, platby za nehnuteľnosti, dane, ktoré sa odvíjajú od hodnoty nehnuteľnosti. Vo výpise z finančnej správy USA Matovič dohľadal históriu všetkých prevodov, predchádzajúcich majiteľov vily ako i sumy, za ktoré sa predávala.



"Dnes sú vlastníkmi Jozef Michálek, Lucia Druckerová, rozloha, hodnotenie finančnej správy a vidíme, za čo sa predávala," povedal s tým, že napríklad v roku 2001 sa predávala za 335 tisíc dolárov. "Zrazu Druckerová kupuje polovicu vily za štvrtinu ceny z celej vily," povedal Matovič s tým, že Drucker v minulosti argumentoval tým, že druhý majiteľ je jeho priateľ a Drucker plánuje investovať do rekonštrukcie.



"No kupoval to od iného majiteľa, to bol pán Mihálik," podotkol. "To je absurdné. Čo s tým má majiteľ, ktorý vilu Druckerovi predal, že minister chce do nej investovať 60 tisíc dolárov?" pýtal sa.

Matovič vyzval Druckera k odchodu

Matovič poukázal, že Druckerová kúpila 1 764 štvorcových stôp za neporovnateľne nízku cenu v porovnaní s nehnuteľnosťami, ktoré sa predávali v tej istej lokalite a mali rovnakú rozlohu. Celá vila vedľa v susedstve sa predávala za 430 tisíc dolárov, iná za 385 tisíc, ďalšia za 365 tisíc. "Priemerne stojí taká vila 390 tisíc dolárov," povedal.

"Drucker urobil zázrak aj na Floride, reálna hodnota polovice vily je 180 tisíc dolárov, ale pre Druckera je to 60 tisíc dolárov. Aký argument na toto existuje? Aký dôvod je dať Druckerovi dar 120 tisíc dolárov a nemať z toho nič? Má doma bohyňu podnikateľského neba a on jej zakáže podnikať," vyhlásil.

"Za pol roka je schopná priniesť pomaly dva milióny eur zisku. Toto je podnikateľka roka. Bol by som veľmi rád, aby ste odišli zo svojej funkcie ministra vnútra a odišli pomáhať svojej manželke. Nechceme, aby ste sa vzdávali takéhoto podnikania," adresoval Druckerovi.

Pripomenul, že Jozef Mihalík a Jozef Michálek vlastnia na Slovensku sieť hotelov Holiday Inn. "Sú spolumajiteľmi firiem, ktoré vlastnia a spravujú hotely a dostali od pánov zo Smeru eurofondy na hotel v Žiline, v Trnave po 200 tisíc eur, že vraj zvýšenie konkurencieschopnosti," povedal Matovič a dodal, že hotelom sa darí. "Eurofondy na takéto miesto v žiadnom prípade nepatria," podotkol. Eurofondy podľa Matoviča dostali v čase predošlej vlády Smeru.

