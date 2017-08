Matka zabitej účastníčky antirasistického pochodu sa odmietla stretnúť s Trumpom

CHARLOTTESVILLE 18. augusta (WebNoviny.sk) - Matka Heather Heyer, 32-ročnej účastníčky sobotňajšej antirasistickej demonštrácie, ktorú zabil útočiaci neonacista, sa odmietla stretnúť s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Oznámila to v piatok v rozhovore pre televíziu ABC.

K tomuto rozhodnutiu podľa vlastných slov dospela po tom, ako počula Trumpove vyjadrenia k udalostiam v Charlottesville.



Trump v prvej reakcii na sobotňajší útok na účastníkov antirasistickej demonštrácie v Charlottesville, do ktorých opakovane narážal autom dvadsaťročný neonacista James Alex Fields, síce násilnosti odsúdil, hovoril ale o nenávisti a násilí "na mnohých stranách".

Po mohutnej kritike a výzvach z mnohých strán, aby problém pomenoval adresne, keďže zo strany antirasistických demonštrantov k žiadnemu násiliu nedošlo, Trump v pondelok pritvrdil a vyhlásil, že neonacisti, členovia Kukluxklanu a ľudia presvedčení o nadradenosti bielej rasy sú "kriminálnici a zločinci".



V utorok však opäť otočil a vyhlásil, že vinu za násilnosti v Charlottesville "nesú obe strany". Uznal, že medzi účastníkmi pochodu krajných pravičiarov, ktorý sa v meste konal súbežne s antirasistickou demonštráciou, boli "niektorí veľmi zlí", ale vyhlásil, že "na oboch stranách boli aj veľmi dobrí ľudia".

Susan Bro, matka zabitej účastníčky protirasistickej demonštrácie, podľa vlastných slov najskôr iba zmeškala niekoľko telefonátov z Bieleho domu a nebola rozhodnutá pozvanie ignorovať. Ale po tom, ako počula Trumpove výroky, už stretnutie neprichádza do úvahy. "To sa nedá zmazať tým, že niekomu podáte ruku a poviete mu prepáč," povedala matka obete. Trumpovi odkázala, že by mal "rozmýšľať predtým ako niečo povie".





