Matej Tóth stále nepozná svoj rozsudok, atletická federácia si zobrala ďalšie dni na vyjadrenie

BRATISLAVA 18. decembra (WebNoviny.sk) - Olympijský šampión v chôdzi na 50 km z Ria de Janeiro 2016 Matej Tóth si na stanovisko Medzinárodnej asociácie atletických federácií (IAAF) ohľadom svojho prípadu musí ešte počkať.

Hoci v pondelok 18. decembra 2017 uplynula lehota IAAF, aby sa vyjadrila, či akceptuje verdikt disciplinárnej komisie Slovenského atletického zväzu (DK SAZ) v prípade kauzy Mateja Tótha, stále je všetko otvorené. Najlepší športovec SR 2016 musí čakať minimálne ďalšie dva dni - do 20. decembra 2017. Informuje o tom SAZ v tlačovej správe.

Určili si hraničný termín

"Aj keď to vyznieva ako déja vu, chcem týmto informovať médiá a verejnosť o ďalšom postupe v mojom prípade. Dnes, v pondelok 18. decembra, IAAF doručila Slovenskému atletickému zväzu list, v ktorom len stroho informuje o predĺžení lehoty na vyjadrenie sa v mojom prípade o dva dni, keďže doteraz nedostala vyjadrenie svojho panela expertov - IAAF Doping Review Board. V liste je uvedené, že hraničný termín, do ktorého sa musia vyjadriť, je 20. december 2017. Nezostáva nám teraz nič iné, len počkať do stredy,“ informoval vo svojom stanovisku Matej Tóth.

Prípad teda ani 18. decembra 2017 stále nie je definitívne ukončený. Ak sa IAAF a jej panel expertov nestotožní s vysvetleniami poskytnutými Matejom Tóthom, ktoré DK SAZ akceptovala, môže sa riadiaci orgán svetovej atletiky ešte obrátiť na Športový arbitrážny súd (CAS) do Lausanne.

Pôvodne sa IAAF mala vyjadriť už v nedeľu 3. decembra do polnoci, keď uplynula 45-dňová lehota, no v rámci svojich pravidiel využila možnosť predĺženia lehoty o ďalšie dva týždne do 18. 12. 2017.

Disciplinárka zrušila dočasný dištanc

Ako je známe, disciplinárna komisia SAZ vedená profesorom Ivanom Čillíkom na zasadnutí 4. októbra 2017 v Bratislave rozhodla, že Matej Tóth neporušil antidopingové pravidlá a zrušila mu dočasný dištanc, ktorý mu v júni udelila IAAF. Disciplinárka šesť týždňov od svojho prvého zasadnutia skúmala expertízy dodané Matejom Tóthom, ktoré vysvetľovali dôvod nízkej hladiny hemoglobínu v antidopingovej vzorke odobratej 4. mája 2016. Bola to jediná z 24 vzoriek, ktoré mu pre potreby sledovania krvného obrazu v biologickom pase športovca odobrali v období rokov 2009 - 2016, s hodnotou mimo vymedzeného rámca. Na základe tejto jedinej odchýlky, navyše len tesnej, experti IAAF obvinili 34-ročného chodca banskobystrickej Dukly z krvného dopingu. Podľa ich názoru Tóth pravdepodobne manipuloval s vlastnou krvou s využitím nedovolených metód (autológna transfúzia).

DK SAZ preskúmala nielen Tóthom dodaný 250-stranový dokument s 25 prílohami od 7 odborníkov v oblasti hematológie a metabolomiky zo 6 krajín, ale nechala si vypracovať vlastné posudky. Expertízy Kevina Hamptona, popredného britského hematológa a odborníka na biologické pasy športovcov, a tiež profesora Tomáša Káru, špičkového českého kardiochirurga s bohatými skúsenosťami v oblasti športovej medicíny (so zameraním sa na riadenie krvného obehu a záťažovú fyziológiu) na Klinike kardiovaskulárnych chorôb na prestížnej Mayo Clinic v americkom Rochestri, podľa DK SAZ potvrdili zistenia expertov, ktorí vypracovali posudky pre Tótha.

