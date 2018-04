Matej Tóth si pochvaľuje svoju športovú akadémiu, na projekte sú najkrajšie silné emócie detí

BRATISLAVA 20. apríla (WebNoviny.sk) - Olympijský víťaz z Ria de Janeiro 2016 a majster sveta z Pekingu 2015 v chôdzi na 50 km Matej Tóth (VŠC Dukla Banská Bystrica) sa popri systematickej príprave na ME 2018 v Berlíne už takmer rok angažuje v Športovej akadémii Mateja Tótha (ŠAMT), ktorá pomáha získať deti pre šport už v predškolskom veku, resp. v triedach I. stupňa ZŠ.

Aj vďaka jeho osobnej angažovanosti od septembra minulého roka sa v priebehu siedmich mesiacov do projektu zapojilo viac ako 1200 detí zo sedemdesiatich škôl z celého Slovenska, ktoré dvakrát v týždni športujú pod dohľadom trénerov a telocvikárov. Iniciátori tejto kampane už stihli odborne vzdelať takmer 120 trénerov, z ktorých osemdesiat je v súčasnosti v pracovno-právnom vzťahu so ŠAMT.

Dosah na vyše 20-tisíc žiakov

Ako v tejto súvislosti uviedla riaditeľka ŠAMT Mária Bedleková, táto inštitúcia darovala spomínaným sedemdesiatim školám atletické a športové pomôcky, ktoré počas telesnej výchovy využívajú nie iba členovia akadémie, ale vďaka učiteľom telesnej výchovy, ktorí sú zároveň aj trénermi ŠAMT, aj ostatní žiaci školy. Vďaka tomu má ŠAMT nepriamy dosah na viac ako 20-tisíc žiakov 1. až 4. triedy v rámci celého Slovenska.

"Sme veľmi radi, že sa tomuto projektu tak dobre darí, že je v našich podmienkach úspešný," zdôraznila Mária Bedleková. Práve v dielni generálneho partnera tohto projektu vznikla nová komunikačná kampaň, v ktorej olympijský víťaz z Ria 2016 Matej Tóth priznáva, že hoci neovláda všetky športy, vie zistiť, na aký šport sa hodia malí a budúci adepti športu - členovia jeho športovej akadémie. Ambíciou iniciátorov ŠAMT je počas druhého roka jeho existencie pokryť celé Slovensko, čo v praxi znamená, že z každého kraja chcú do projektu zapojiť päť základných škôl.

Bohatý zdroj energie

"Počas trvania našej akadémie som prešiel viac ako sto škôl od Bratislavy a Malaciek až po Trebišov alebo Veľké Kapušany. Videl som, ako deti chcú športovať, ako sa tešia na tréningy, ako si pohyb pod dozorom školených trénerov naplno užívajú. Sú to pre mňa veľmi cenné zážitky, ktoré ma nabíjajú pozitívnou energiou. Sú to všetko zážitky, ktoré sú bohatým zdrojom energie a emócií nie iba pre mňa, ale pre všetkých, ktorí sme si takto spolu zatrénovali a zašportovali. Mnohokrát som si to vyskúšal priamo v súboji s nimi, " zdôraznil Matej Tóth. Ako priznal, keďže minulý rok dlhší čas nemohol súťažiť, podľa svojich možností sa naplno venoval práve projektu ŠAMT a pomáhal ho rozvíjať. "Aj v tomto prípade sa potvrdilo, že všetko zlé je na niečo dobré," pripomenul Matej Tóth.

"Vidieť deti, že sú šťastné, že môžu športovať, je pre nás všetkých najväčšia odmena. Sme radi, keď sa deti tešia na ďalší spoločný tréning," pridal sa k Matejovi Tóthovi jeho starší brat Michal, ktorý v projekte ŠAMT má pod palcom metodickú prípravu trénerov a telocvikárov. "Ale aby to nebolo iba o veľkých emóciách vyvinuli sme systém testovania pohybovej výkonnosti členov našej akadémie, ktorý nám pomáha počas školského roka zmapovať ako deti ovládajú svoje telo, ako sa vedia pohybovať. Sme radi, že výsledky ukazujú, že deti sa evidentne zlepšujú, čo je vzhľadom na poslanie našej kampane najdôležitejšie," zdôraznil Michal Tóth. V rámci stretnutia s novinármi hlavní protagonisti ŠAMT oznámili, že v druhom roku bude ich celoslovenskú kampaň ako generálny partner zastrešovať spoločnosť O2 Slovakia, ktorej názov sa stal aj súčasťou jeho loga.

Nie je to pasívny projekt

"My sme do tohto projektu od prvej chvíle išli preto, lebo sme mu verili. Vedeli sme, že je to veľmi dobrá vec, ktorá pomôže rozhýbať malých školákov na celom Slovensku. Navyše, určite to nebude krátkodobá kampaň. Sme radi, že O2 Športová akadémia Mateja Tótha nie je pasívny projekt iba na papieri, resp., že jeho aktivita sa nekončí iba darovaním školských športových pomôcok. Jeho najväčším plusom je fakt, že Michal Tóth a jeho spolupracovníci prinášajú do tohto projektu reálny proces športovania. V rámci projektu chceme trikrát počas školského roka testovať deti. Už máme za sebou dve kolá testovania. Výsledky ukazujú, že deti sa zlepšili, lepšie dokážu ovládať skupiny svojich svalov, majú väčšiu výdrž, vedia sa koncentrovať na to, čo robia. Nechceme sa stále baviť iba o emóciách, chceme, aby tréningové snaženie prinieslo aj hmatateľné výsledky," zdôraznil Michal Tóth. "Všetky výsledky tréneri zaznamenávajú do elektronickej žiackej knižky, ktoré si môžu rodičia overiť," pokračoval Michal Tóth.

Michaela Sakálová pri rozprávaní o úspešnej existencii ŠAMT pripomenula , že tento rok sa môžu základné školy na Slovensku zaregistrovať cez platformu dobravec.o2.sk aj do súťaže o atraktívnu výhru, ktorou bude zriadenie jednej zo štyridsiatich O2 ŠAMT na ich pôde. Do procesu sú okrem vyškolených trénerov zapojení najbližší Matejovi spolupracovníci, fyzioterapeuti i detská psychologička. Všetci sú garanti toho, že podľa osvedčenej metodiky sa všetci budúci športovci viditeľne zlepšia, vybudujú si pozitívny vzťah k športu, počas členstva v ŠAMT absolvujú kvalitnú všeobecnú športovú prípravu. Partneri na tento zámer poskytujú zapojeným školám takmer 3500 eur ročne, resp. počas desiatich mesiacov. Tento rok sa do projektu môže zapojiť aj široká verejnosť, ktorá hlasovaním za "dobrú vec" môže pomôcť zriadiť nových štyridsať ŠAMT na konkrétnych školách po celom Slovensku. "Chceme deti naučiť aj to, aby sa vlastnými silami nebáli ísť smelo za svojimi snami. Aby pre ich naplnenie urobili všetko," zdôraznil Matej Tóth, ktorý pre tieto malé deti je najlepším príkladom, že sa to dá dokázať. Svedčia o tom jeho zlaté medaily z OH 2016 v Riu de Janeiro i z MS 2015 v Pekingu.

Pozrite si náš nový Magazín !

Video V Tureckom Jazere objavili záhadný tri tisíc ročný hrad

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.