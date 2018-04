Matej Kováč získal bronz na Majstrovstvách Európy vo vzpieraní, nad hlavu dostal 206 kilogramov

BUKUREŠŤ 1. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenský reprezentant vo vzpieraní Matej Kováč získal na majstrovstvách Európy v rumunskej Bukurešti v nedeľňajšej súťaži do 105 kg bronzovú medailu v nadhode výkonom 206 kg.

Dvadsaťpäťročného bývalého európskeho šampióna do 23 rokov neklasifikovali v dvojboji, pretože v trhu nemal ani jeden platný pokus, keď nepokoril dvakrát 167 kg a potom ani 170 kg. V nadhode sa však revanšoval - najprv dostal nad hlavu 201 kg, potom úspešne zdolal aj 206 kg, no tretia položka s hmotnosťou 212 kg už bola naňho príliš. Kováč dosiahol pre Slovensko premiérovú medailu na tohtoročných ME.



Zo zlatej medaily v dvojboji sa radoval Poliak Arkadiusz Michalski, ktorý v súčte trhu a nadhodu vzoprel 396 kg. Na striebornej pozícii skončil Bulhar Georgi Šikov (388) a tretí bol Rakúšan Sargis Martirosjan (384).

Majstrovstvá Európy vo vzpieraní - Bukurešť nedeľa: Muži do 105 kg - dvojboj: 1. Arkadiusz Michalski (Poľ.) 396 (175+221), 2. Georgi Šikov (Bul.) 388 (176+212), 3. Sargis Martirosjan (Rak.) 384 (182+202) Trh: 1. Martirosjan 182, 2. Šikov 176, 3. Michalski 175 Nadhod: 1. Michalski 221, 2. Šikov 212, 3. Matej Kováč (SR) 206





