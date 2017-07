Matej Beňuš v kanoe medzi rožkami a ovocím

BRATISLAVA, 24.júla 2017 ( WBN/PR ) – 3 hodiny nakrúcania a premiestňovanie sa v lodi počas plnej prevádzky obchodu. Aj tak vyzeralo natáčanie dvoch videí strieborného olympijského medailistu, vodného slalomára Mateja Beňuša pre svojho platinového partnera – spoločnosť BILLA. Prvé video môžu vidieť fanúšikovia už dnes. Hoci Matej Beňuš je známy tým, že má rád netradičné výzvy, nakrúcanie spomínaných videí bolo pre neho spočiatku takmer nepredstaviteľné. Aj keď samotné natáčanie trvalo len pár hodín, o príprave sa to povedať nedá. Niekoľko dní totiž trvalo len vymyslieť systém, ako sa bude úspešný vodný slalomár pohybovať v lodi po predajni plnej ľudí. Priamo pri prehliadke predajne totiž štáb usúdil, že by to mohlo byť mimoriadne komplikované. Kanoe síce váži necelých 10 kilogramov, no je dlhé takmer tri a pol metra a tak na otáčanie potrebuje veľký priestor, čo sa medzi regálmi plnými tovaru zdalo chvíľami nemožné.

„Snažili sme sa nájsť čo najjednoduchšie riešenie. Napokon som priamo v kanoe sedel minimum času, pretože pohybovať sa po obchode v tak dlhej lodi by bol risk a to nielen pre mňa, ale najmä pre nakupujúcich,“ spomína na nakrúcanie vodný slalomár.

Matej sa väčšinu času pohyboval na stoličke s koliečkami, alebo na schodíkoch, ktoré boli v tej chvíli náhradou za samotnú loď. Štáb tak minimalizoval riziko poškodenia Beňušovho kanoe. Do neho si sadol až v závere, keď točil posledný obraz, v ktorom prichádza za manželkou. Ešte predtým zospodu lode upevnil skejtbord, vďaka čomu sa mohol priamo v lodi pohybovať po predajni. „Otázka pohybu lode síce bola vyriešená, no pre mňa to znamenalo udržať rovnováhu a najmä chceli odo mňa, aby pohyb vyzeral čo najprirodzenejšie,“ hovorí dnes už s úsmevom Beňuš.

Videá pre fanúšikovskú stránku

Videá, v ktorých Matej nakupuje priamo v lodi nakrúcal štáb pre jeho fanúšikovskú stránku na facebooku. „Matej je nielen veľký profesionál, ale aj zabávač, pre ktorého nie je nič nemožné. Ani pádlovanie po predajni potravín. Jeho nápad a myšlienka fotiť a točiť videá v jednej z našich predajní nás pobavila, ale aj potrápila. Sme hrdí na to, že Matej spolupracuje s Billou a, samozrejme, nás teší, že u nás rád nakupuje a obľúbil si mnohé naše potraviny. Preto sme i jeho zábavné aktivity prijali ako výzvu a tešíme sa dnes z toho, že sa ich podarilo realizovať,“ uviedla Denisa Pernicová marketingová riaditeľka spoločnosti BILLA Slovensko.

Čísla z nakrúcania:

2 počet videí, ktoré Matej nakrúcal

3 hodiny trvalo samotné natáčanie

3,5 metra – dĺžka kanoe

Zaujímavosti z nakrúcania:

Najdlhšie nakrúcal prvý záber, kde vyberá do košíka citróny – 30 minút

Najrýchlejšie nakrútil záber, kde prechádza okolo mliečnych výrobkov

Najzložitejšie bolo nakrútiť záver videa, kde Matej sedí už priamo v kanoe, musel dať pozor, aby nepoškodil loď a zároveň udržal rovnováhu

Nakrúcanie bolo za plnej prevádzky predajne, išlo o centrálu spoločnosti BILLA na Bajkalskej ulici v Bratislave.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.