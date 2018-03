Máte problém so vstávaním? Vďaka týmto 5 tipom získate energiu

Väčšina z nás musí každé ráno okrem víkendu skoro vstávať, ísť do do práce či do školy a začleniť sa do rozbehnutého kolotoča každodenných povinností.

Niektorí z nás to zvládajú bez problémov, iní zase preklínajú budík.

Ako zabezpečiť, aby sme sa zobúdzali si úsmevom?

1. Neodkladajte budík

Aj vy to robíte? Zazvoní vám budík a vy ho ešte niekoľkokrát vypnete a odložíte o niekoľko minút? Nemali by ste to robiť, pretože po zobudení a opätovnom zavretí očí, začíname s novou fázou spánku. Za krátky čas však nestihneme plnohodnotne zaspať a naše telo nevie, kedy sa bude musieť znova zobudiť. Po odkladaní budíka sa budete cítiť viac unavení, ako by ste boli, keby ste vstali hneď na prvé zvonenie. Ak si myslíte, že by ste to nezvládli, dajte si budík ďalej od postele, aby ste ho mohli vypnúť len tak, že sa postavíte z postele.

2. Zacvičte si

Nikto od vás nechce, aby ste vstávali o dve hodiny skôr len kvôli tomu, aby ste pred prácou stihli ísť do posilňovne. Energiu vám dodá aj krátke, aspoň päťminútové cvičenie, počas ktorého sa ponaťahujete a rozprúdite život vo vašom tele. Stačí zopár drepov, skákanie panáka, či krátke cvičenie zamerané na bruško.

3. Nevynechávajte raňajky

Jedni hovoria, že raňajky sú najdôležitejšie jedlo dňa, druhí zase tvrdia, že by sme mali prvé jedlo jesť až niekoľko hodín po zobudení. Ak však chcete mať dostatok energie, mali by ste zjesť na raňajky aspoň niečo ľahké, ale energeticky výdatné. Skúste misku cerelálií s bielym jogurtom a poriadnou dávkou ovocia alebo vajcia natvrdo s výdatnou porciou čerstvej zeleniny.

4. Urobte niečo, čo by ste urobili až po príchode domov

Predtým, ako odídete z domu, urobte niečo, čo by ste urobili až po návrate domov. Napríklad odložte umytý riad, naplňte umývačku alebo si aspoň usteľte posteľ.

5. Nezabudnite na úsmev

Hneď, ako sa pozriete do zrkadla, usmejte sa na seba. Aktivujete dobrú náladu a budete sa usmievať aj počas dňa. A nezabudnite, že úsmev je nákazlivý.

