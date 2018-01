Máte aj vy tieto polmesiačiky na nechtoch? Pozrite sa, čo to znamená

Krásne nechty sú znakom príťažlivosti ako pre ženy, tak aj pre mužov.

Zdravý necht je pevný, má hladký povrch a možno ho ľahko ohýbať. Zmeny, ako napríklad biele škvrny, deformácie alebo krehkosť, môžu znamenať nedostatok vitamínu alebo niektoré choroby. To platí aj pre takzvané polmesiace.

Polmesiac na nechte sa nazýva lunula. Pozrite sa, čo nám môže napovedať o našom zdraví.

To, čo mnohí nevedia je, že táto časť nechtu je považovaná za obzvlášť citlivú. Zmeny v lunule môžu podľa tradičnej čínskej medicíny znamenať patologické fyzické zmeny. Hoci niektorí majú na konvenčnú medicínu kritický pohľad, už mnohým ľuďom pomohla a našli tak riešenie ich ťažkostí.





Každý zdravý človek by mal mať na nechtoch lunuly. Minimálne 8 až 10 na oboch rukách. Menej ako 8 polmesiacov môže znamenať, že cirkulácia v tele bola narušená, takže hladina energie klesá a človek často trpí únavou.





Lunula by mala zaberať asi 1/5 povrchu nechta. V prípade, že lunula je veľmi silná, to znamená, že vaše telo je veľmi namáhané. Mohlo by napríklad bojovať s infekciou. Okrem toho by mala mať bielu farbu. Čím je jasnejšia, tým ste zdravší.





V prípade, že polmesiace sú bledé alebo sfarbené do modra, znamená to pravdepodobne diabetes. Avšak, začervenané škvrny ukazujú kardiovaskulárne ochorenia. V prípade, že lunula je malá alebo takmer žiadna, môžete trpieť poruchami trávenia kvôli veľkému množstvu toxínov v tele alebo pomalým metabolizmom. Ak nemáte lunulu vôbec, mohlo by sa stať, že nie ste psychicky na tom dobre.





Malý alebo chýbajúci polmesiac konkrétne na ukazováku naznačuje problémy s črevami, pankreasom alebo reprodukčnými orgánmi. V prípade, že lunula je príliš viditeľná na prostrednom prste, môže to znamenať vysoký alebo nízky krvný tlak alebo problémy so štítnou žľazou. Ak naopak chýba na prstenníku, znamená to črevné ťažkosti.

Pozrite si náš nový Magazín !