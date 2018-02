Martina Sáblíková získala svoju šiestu olympijskú medailu, ale nemá zlatý lesk

PJONGČANG 16. februára (WebNoviny.sk) - Holandská rýchlokorčuliarka Esmee Visserová časom 6:50,23 min triumfovala v piatkových pretekoch na 5000 m na zimných olympijských hrách 2018 v juhokórejskom Pjongčangu a získala zlatú medailu.

Visserová si chcela preteky užiť

Pre túto 22-ročnú rodáčku z Leidenu to je premiérová olympijská medaila. Druhé miesto obsadila Češka Martina Sáblíková (+1,62 s), tretia s mankom 3,75 s bola Natalia Voroninová (OŠR).

"Povedala som si, že si chcem užiť preteky, sústrediť sa na to, čo som robila na tréningu a potom sa môže stať čokoľvek. Toto som si však nepredstavovala. Vravela som si, že pódium by bolo fajn, neuvažovala som o zlate. Je to úžasné. Myslím si, že si to ešte naplno neuvedomujem a budem na to potrebovať pár dní, no je to skvelé," povedala Visserová, citoval ju olympijský informačný servis (OIS).

Holandské rýchlokorčuliarky dosiaľ ovládli v Pjongčangu všetky disciplíny triumfovali aj v pretekoch na 3000 m, 1500 m a 1000 m.

Sábliková sa vyrovnala Neumannovej

Držiteľka svetového rekordu na tejto trati Sáblíková (6:42,66 min) má na konte šiestu medailu zo ZOH: v Soči 2014 vybojovala zlato (5000 m) a striebro (3000 m), vo Vancouveri 2010 dve zlaté (5000 m, 3000 m) a bronz (1500 m).





Počtom medailí sa vyrovnala niekdajšej bežkyni na lyžiach Kateřine Neumannovej, zásluhou väčšieho počtu zlatých sa stala najúspešnejšou českou športovkyňou na ZOH, konštatuje web iDNES.cz, ktorý podotkol, že v celkovom porovnaní všetkých olympiád pred Sáblíkovou je iba Věra Čáslavská s jedenástimi kovmi.

Sáblíkovú v ostatných mesiacoch trápil zranený chrbát. "Po všetkých problémoch, ktoré som mala v tejto sezóne, mám striebro. Som naozaj rada a neviem, čo povedať. Preteky boli veľmi náročné, lebo Esmee išla veľmi dobre. Dnes bola veľmi silná," povedala Sáblíková.

ZOH 2018 v Pjongčangu





RÝCHLOKORČUĽOVANIE



Ženy – 5000 m: 1. Esmee Visserová (Hol.) 6:50,23 min, 2. Martina Sáblíková (ČR) +1,62 s, 3. Natalia Voroninová (OŠR) +3,75, 4. Annouk Van Der Weijdenová (Hol.) +3,94, 5. Ivanie Blondinová +9,15, 6. Isabelle Weidemannová (obe Kan.) +9,65, 7. Maryna Zujevová (Biel.) +14,18, 8. Claudia Pechsteinová (Nem.) +15,20

Zimné počasie ešte bude pokračovať

Pozrite si náš nový Magazín !

Elektronická koža Vám zmeria tlak, teplotu a môžete s ňou hrať aj videohry!

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.