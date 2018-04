Martin Dúbravka zrejme zotrvá v Premier League, prestup do Newcastle United by mal byť trvalý

"Je to na veľmi dobrej ceste, predpokladám, že do konca apríla by sme to mali uzavrieť. Som presvedčený, že pri výkonoch, ktoré Martin predvádza, zostane na 99,99 percenta v Newcastli aj po tejto sezóne. Zanechal skvelý dojem, pochvaly sa hrnú zo všetkých strán. Mužstvo je na vzostupe a mnoho ľudí vrátane trénera Rafaela Beníteza za tým vidí aj januárový príchod Dúbravku," prezradil pre stredajšie vydanie denníka Šport Dúbravkou agent Pavel Zíka.